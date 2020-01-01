Эмоциональные всплески, повышенная коммуникативность и настоящая борьба с искушениями предстоит вам в эти дни.

Когда в мае 2020 года наступит Полнолуние и Новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни, расскажет Ivona.

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Полнолуние в мае 2020 года произойдет в четверг, 7 мая в знаке Скорпиона. Помимо хронически заболеваний и психологических состояний, Полная Луна в мае вынудит вас обнажить свою душу. Вероятней всего этот день вам предстоит провести в самокопаниях, поисках глубинного смысла, построении планов на будущее. Очень важно в этот день сохранять оптимизм и не скатываться в самобичевание. Ваш эмоциональный фон на Полнолуние будет как никогда восприимчив к переменам в окружающем мире. Поэтому старайтесь окружить себя лишь приятными заботами и людьми, которые вас ценят и любят.

Полнолуние и Новолуние в мае 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

От майского Полнолуния не стоит ожидать каких-то сверхъестественных откровений. Старайтесь смотреть на мир с позитивом, и он ответит вам тем же. Остерегайтесь тех, кто захочет подпитаться вашей энергетикой: не влезайте в споры, и не затевайте ссор сами.

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Новолуние в мае 2020 года произойдет в пятницу, 22 мая в знаке Тельца. В этот день вы ощутите непреодолимую тягу к переменам и экстравагантным поступкам. Спонтанность будет подталкивать вас на необдуманные решения, так что придется вступить в настоящую схватку между разумом и чувствами. С другой стороны такой эмоциональный всплеск может принести вам пользу: если вы поборете свою застенчивость и дадите волю чувствам, ваши близкие люди будут благодарны за открытость. Сегодня вы сможете ту поддержку и внимание, которых вам так долго не хватало.

Полнолуние и Новолуние в мае 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Майское Новолуние - благоприятный день для переговоров (но не для важных решений). Сегодня вам удастся доносить свою мысль необычайно легко и ясно, что позволит вам проявить себя крайне ценным кадром в вопросах, касающихся работы и бизнеса. Но будьте осторожны - успех может вскружить вам голову, особенно если дело будет касаться больших материальных вознаграждений. Важно помнить, что даже ради них не стоит идти на сделку с совестью. Если сегодня вы решитесь предать свои принципы (возможно, в этот день такой поступок вам покажется хорошей идеей), завтра вы крепко пожалеете об этом, и ваша вера в себя, не говоря уже о самоуважении, может пошатнуться.

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