Сколько выходных и праздничных дней будет в Украине в мае 2020.

Выходные и праздничные дни в мае 2020: Сколько украинцы будут отдыхать на майские Pinterest

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В 2020 году в Украине середина весны совпала с карантином из-за распространения коронавируса, и в связи с этим, украинцам пришлось временно отказаться от привычных радостей весны. Так, населению Украины этой весной пришлось перенести не только поездки, но и визиты и прогулки с родными и знакомыми, а также походы с ними в лес на шашлыки.

К слову, на данный момент ведется обсуждение по поводу продления карантина, который официально установлен до 24 апреля, однако, по некоторым данным, может быть продолжен до 12 мая 2020.

Однако, несмотря на “карантинное“ настроение предлагаем узнать, сколько выходных и праздничных дней будет в мае 2020 года - в первую очередь, это будет интересно тем, кто работает на удаленке, а также всем, кто с нетерпением ждет окончания карантина и возможности выйти в лес на “маевку“.

Выходные и праздничные дни в мае 2020: Сколько украинцы будут отдыхать на майские pinterest.com

Итак, сколько в Украине будет выходных и праздничных дней в мае 2020:

Общеe количество календарных дней в мае 2020 - 31 день

Из них:

Рабочие - 19 дней

Праздничные и выходные -12 дней

Предпраздничные (укороченные на 1 час) - 1 день: 8 мая

Государственные праздники -1 мая (День труда), 9 мая (День Победы). Также выходным будет понедельник 11 мая, поскольку День Победы припадает на субботу, которая и так является выходным - потому украинцы получают еще один дополнительный день отдыха.

Таким образом, украинцев в мае 2020 ждет два длинных уикенда по 3 дня: так, отдыхать будем с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье), а также с 9 по 11 мая (суббота - понедельник).

Всем доброго настроения и крепкого здоровья!

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2020 года.

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