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Прогноз магнитных бурь на май 2020

Спецтема: Астрология
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Расписание магнитных бурь на май и как они повлияют на нашу жизнедеятельность.
Прогноз магнитных бурь на май 2020
Прогноз магнитных бурь на май 2020
pinterest.com

В мае 2020 года нас ожидает три магнитных бури относительно высокой интенсивности. О их особенностях, а также о влиянии на человеческий организм расскажет Ivona.

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4-6 мая 2020 года - метеорологи ожидают в начале мая 2020 года трехдневную магнитную бурю высокой интенсивности. Своего пика активности эта буря достигнет в ночь с 4 на 5 мая. Днем влияние сильных геомагнитных колебаний на себе ощутят метеочувствительные люди, в особенности те, у кого есть проблем с сердечно-сосудистой системой. Уже 6 мая магнитная буря пойдет на спад, однако этот день принесет с собой ощущение необъяснимой тревожности, легкой психологической возбудимости, апатии и раздражительности. Исходя из этого специалисты советуют в пик первой майской магнитной бури больше отдыхать и тщательно следить за своим рационом (побольше растительной пищи и чистой воды, поменьше жиров, “пустых“ углеводов и алкоголя), а 6 мая посвятить расслабляющим процедурам, вроде ванной с ароматическими маслами, массажа, медитации и пр.

Прогноз магнитных бурь на май 2020
Прогноз магнитных бурь на май 2020
pinterest.com

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23 мая 2020 года -  сильное геомагнитное колебание достигнет пика своей активности рано утром, и его отголоски будут ощущаться до самого вечера. От этой бури могут пострадать и метеозависимые люди, и те, кто обычно невосприимчив к подобным изменениям. В основном это будет выражаться в мигренях, головокружении и хронической усталости. Некоторые люди могут испытывать проблемы со сном: либо чрезмерную сонливость, либо наоборот - бессонницу. Метеочувствительным людям метеорологи не советуют в этот день заниматься делами, требующими высокой концентрации внимания. Например, садиться за руль.

Прогноз магнитных бурь на май 2020
Прогноз магнитных бурь на май 2020
pinterest.com

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29 мая 2020 года - магнитная буря средней интенсивности. Будет активная лишь пару часов днем (приблизительно с 13 до 15 часов). Метеозависимые люди почувствуют слабость и недомогание из-за скачков давления, на остальных это геомагнитное колебание никак не отразится. Но все же метеорологи советуют в этот день тщательно проветривать жилые помещения (особенно места для сна и отдыха), пить побольше чистой воды или натуральных тонизирующих напитков (вроде зеленого чая), и не сильно перенапрягаться. Перед сном лучше всего принять контрастный душ и выпить ромашковый чай - это устранит последствия магнитной бури и обеспечит вам спокойный, крепкий сон.

Прогноз магнитных бурь на май 2020
Прогноз магнитных бурь на май 2020
pinterest.com

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Теги: магнитные бури, магнитные бури 2020, магнитная буря, весна 2020, метеозависимость, метеочувствительность
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Источник: ivona bigmir)net

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