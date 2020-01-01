Когда православная Церковь отмечает праздники в мае 2020, а также какие посты будут в этом месяце .

Церковные праздники и посты в мае 2020 Pinterest

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В следующем месяце, мае 2020, Церковь будет отмечать большой праздник Вознесения Господня и несколько памятных дат святых Православной Церкви. Также, по традиции, в мае будут однодневные посты. Предлагаем узнать, какие церковные праздники будут в мае 2020, а также сколько будет постных дней.

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Однодневные посты в мае 2020:

Напоминаем, что постными днями, согласно церковным правилам, считаются среда и пятница за исключением сплошных седмиц и святок.

Календарь постов в мае 2020:

1 мая, пятница

6 мая, среда (день Великомученика Георгия Победоносца)

8 мая, пятница

13 мая, среда

15 мая, пятница

20 мая, среда

22 мая, пятница (День Николая Чудотворца)

27 мая, среда

29 мая, пятница.

Праздники в мае 2020

В мае вспоминают Равноапостольных Кирилла и Мефодия - день памяти отмечают в воскресенье 24 мая.

Через 4 дня, 28 мая, будем отмечать большой праздник - День Вознесения Господня.

Вознесение Господне

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Большой праздник Вознесения Господня отмечают ежегодно на 40 день после Пасхи. Праздник установлен в память о событии, описанном в Евангелии - Вознесения на Небо Господа Иисуса Христа и завершения Его земного служения.

О событии Вознесения рассказывают евангелисты Марк и Лука.



Согласно Новому Завету, на 40 день после своего воскрешения Иисус Христос дал апостолам последние наставления и “вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…“.



Праздник Вознесения символизирует открытие Неба для каждого верующего. Победив смерть, Иисус вознес в Своем Лице человеческую природу, с телом включительно.

Таким образом, чествуя день Вознесения Христа, мы вспоминаем, что Господь дал каждому смертному возможность во всеобщем Воскресении мертвых вознестись к самому Престолу Всевышнего.

В День Вознесения принято ходить в Церковь. Однако, напоминаем, что до 11 мая 2020 в Украине продолжается карантин из-за пандемии коронавируса, который могут продлить на более длительный период. Во время карантина верующих просят приобщаться к церковным службам онлайн.

Поминальные дни в мае 2020

Поминовение усопших воинов – 9 мая. Напоминаем, что все, кто хочет почтить память усопших воинов в период карантина - могут сделать это дома, отправив заупокойные записки он-лайн и прочитав молитву.

Ранее мы писали, как помянуть усопших в карантин 2020.

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