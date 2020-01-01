Поминальные дни 2020 в карантин: Чего нельзя делать на поминальной неделе
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Неделя после Пасхи в Украине традиционно считается поминальной, а во вторник, на следующей неделе после Светлого Праздника, отмечают Радоницу, в которую поминают в молитве усопших и навещают могилки на кладбище.
В 2020 году Радоница припадает на 28 апреля, а потому пройдет в условиях всеукраинского карантина из-за пандемии коронавируса.
Однако это не значит, что украинцы не смогут помянуть в этом году своих родных и близких - сделать это можно и в домашней обстановке.
Ivona предлагает узнать, как в 2020 провести поминальную неделю, а также чего категорически нельзя делать 28 апреля в Радоницу-2020.
- Что такое Радоница, в какой день ее отмечают
Радоница наступает во вторник после Фомина воскресенья, которое, в свою очередь, отмечают ровно через неделю после Пасхи. В день Радоницы принято идти с “пасхальной корзинкой“ на кладбище, дабы принести усопшим радостную весть, что Иисус воскрес, а значит, и провестить победу веры над смертью.
В корзинке на Радоницу обязательно должны быть паски, крашанки и сладости. Обычно еду, которую несут с собой на кладбище, по чуть-чуть раздают нищим, а часть оставляют на могилках усопших родных. Поскольку в 2020 году Радоница проходит в условиях карантина и кладбища закрыты для посещений, то стоит помянуть близких, прочитав дома молитву молитву при зажженной свече и приготовив накануне вечером поминальный ужин - панихиду. Стоит отметить, что в поминальные дни принято делать пожертвования - потому стоит обратить внимание на сбор средств в Сети, при этом проверяя данные, чтобы не стать жертвой мошенников.
Также в условиях карантина украинские церкви сделали возможным отправление заупокойных записок он-лайн. Об этом написал в соцсетях Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
- Как правильно писать записки за упокой
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В записке, которую оставляют в церкви “за упокой“, а во время карантина отправляют в Сети - указать имена людей, которых нужно помянуть в молитвах. Все эти имена будут зачитаны во время службы, которая проводится в храмах. В таких записках нельзя указывать имена самоубийц или людей, которые не были крещенными. Для этих усопших есть другие поминальные дни. За каждое имя необходимо дать на пожертвование на нужды церкви.
- Какую трапезу готовят в поминальные дни
Стол в поминальные дни накрывают на всю семью. Среди блюд на столе обязательно должна быть кутья - сладкая каша, которую готовят из крупы, с добавлением меда, сухофруктов и орехов. Также на поминальный стол принято ставить блины и кисель. На поминках не должно быть алкоголя.
- Молитвы в поминальные дни
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В этом году верующим стоит помолиться дома, прочитав специальную молитву за упокой. Перед тем, как приступить к молитве, стоит зажечь свечу и подумать о своих родных, за которых молитесь:
Текст молитвы:
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь. Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего раба (рабу) Твоего (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все согрешения его (ее) вольные и невольные, избавь его (её) от вечных мук и геенны огненной, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованными для любящим Тебя. Ведь хоть и согрешил он (она), но не отступил (не отступила) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровал (веровала), и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовал (исповедовала). Будь милосерден к нему (к ней), и веру в Тебя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой: ибо нет человека, который бы жил и не согрешил. Но Ты Единый безгрешный, и правда Твоя вечна, и Ты Единый Бог милостей и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь
- Что нельзя делать в Радоницу-2020
В поминальные дни есть специальные запреты, часть из которых установлены церковью, а некоторые выросли из народной мудрости:
- На поминальных застольях нужно употреблять только постную скромную пищу, перед вкушением еды необходимо прочитать молитвы об усопших;
- в поминальные дни не стоит вспоминать дурные привычки усопшего, а наоборот - нужно помолиться об отпущении его грехов;
- в поминальные дни ни в коем случае нельзя плохо говорить о покойниках;
- в поминальные дни нельзя отказать в милостыни нуждающимся;
- в поминальные дни нельзя устраивать шумные гуляния и громко смеяться, однако не стоит и впадать в уныние - поскольку христиане верят в бессмертие душ;
- нельзя сильно горевать и убиваться по близким;
- ни в коем случае нельзя ссориться, вступать в споры и плодить недобрые мысли;
- в поминальные дни не желательно ничего делать по дому - убраться и приготовить еду стоит заранее.
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