Поминальные дни 2020 в карантин: Чего нельзя делать на поминальной неделе

28 апреля в Украине отмечают Радоницу - как помянуть усопших в условиях карантина, чего нельзя делать в поминальные дни .

Поминальные дни после Пасхи 2020: когда и что нельзя делать pinterest.com

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Неделя после Пасхи в Украине традиционно считается поминальной, а во вторник, на следующей неделе после Светлого Праздника, отмечают Радоницу, в которую поминают в молитве усопших и навещают могилки на кладбище.

В 2020 году Радоница припадает на 28 апреля, а потому пройдет в условиях всеукраинского карантина из-за пандемии коронавируса.

Однако это не значит, что украинцы не смогут помянуть в этом году своих родных и близких - сделать это можно и в домашней обстановке.

Ivona предлагает узнать, как в 2020 провести поминальную неделю, а также чего категорически нельзя делать 28 апреля в Радоницу-2020.

Что такое Радоница, в какой день ее отмечают

Радоница наступает во вторник после Фомина воскресенья, которое, в свою очередь, отмечают ровно через неделю после Пасхи. В день Радоницы принято идти с “пасхальной корзинкой“ на кладбище, дабы принести усопшим радостную весть, что Иисус воскрес, а значит, и провестить победу веры над смертью.

В корзинке на Радоницу обязательно должны быть паски, крашанки и сладости. Обычно еду, которую несут с собой на кладбище, по чуть-чуть раздают нищим, а часть оставляют на могилках усопших родных. Поскольку в 2020 году Радоница проходит в условиях карантина и кладбища закрыты для посещений, то стоит помянуть близких, прочитав дома молитву молитву при зажженной свече и приготовив накануне вечером поминальный ужин - панихиду. Стоит отметить, что в поминальные дни принято делать пожертвования - потому стоит обратить внимание на сбор средств в Сети, при этом проверяя данные, чтобы не стать жертвой мошенников.

Также в условиях карантина украинские церкви сделали возможным отправление заупокойных записок он-лайн. Об этом написал в соцсетях Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Как правильно писать записки за упокой

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В записке, которую оставляют в церкви “за упокой“, а во время карантина отправляют в Сети - указать имена людей, которых нужно помянуть в молитвах. Все эти имена будут зачитаны во время службы, которая проводится в храмах. В таких записках нельзя указывать имена самоубийц или людей, которые не были крещенными. Для этих усопших есть другие поминальные дни. За каждое имя необходимо дать на пожертвование на нужды церкви.

Какую трапезу готовят в поминальные дни

Стол в поминальные дни накрывают на всю семью. Среди блюд на столе обязательно должна быть кутья - сладкая каша, которую готовят из крупы, с добавлением меда, сухофруктов и орехов. Также на поминальный стол принято ставить блины и кисель. На поминках не должно быть алкоголя.

Молитвы в поминальные дни

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В этом году верующим стоит помолиться дома, прочитав специальную молитву за упокой. Перед тем, как приступить к молитве, стоит зажечь свечу и подумать о своих родных, за которых молитесь:

Текст молитвы:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь. Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего раба (рабу) Твоего (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все согрешения его (ее) вольные и невольные, избавь его (её) от вечных мук и геенны огненной, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованными для любящим Тебя. Ведь хоть и согрешил он (она), но не отступил (не отступила) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровал (веровала), и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовал (исповедовала). Будь милосерден к нему (к ней), и веру в Тебя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой: ибо нет человека, который бы жил и не согрешил. Но Ты Единый безгрешный, и правда Твоя вечна, и Ты Единый Бог милостей и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Что нельзя делать в Радоницу-2020

В поминальные дни есть специальные запреты, часть из которых установлены церковью, а некоторые выросли из народной мудрости:

На поминальных застольях нужно употреблять только постную скромную пищу, перед вкушением еды необходимо прочитать молитвы об усопших;

в поминальные дни не стоит вспоминать дурные привычки усопшего, а наоборот - нужно помолиться об отпущении его грехов;

в поминальные дни ни в коем случае нельзя плохо говорить о покойниках;

в поминальные дни нельзя отказать в милостыни нуждающимся;

в поминальные дни нельзя устраивать шумные гуляния и громко смеяться, однако не стоит и впадать в уныние - поскольку христиане верят в бессмертие душ;

нельзя сильно горевать и убиваться по близким;

ни в коем случае нельзя ссориться, вступать в споры и плодить недобрые мысли;

в поминальные дни не желательно ничего делать по дому - убраться и приготовить еду стоит заранее.

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