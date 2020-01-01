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Лунный календарь для комнатных растений на май 2020

Спецтема: Астрология
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Полный график ухода за домашними растениями и цветами в последний месяц весны 2020 года.
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в мае 2020 года расскажет Ivona.

1 мая 2020 - растущая Луна во Льве. От высадки семян и пересадки растения сегодня лучше отказаться в пользу подготовительных работ.

Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
pinterest.com

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2 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Посвятите этот день профилактическим работам по борьбе с насекомыми и вредителями.

3 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Продолжайте борьбу с вредителями: растения и почву на предметы их жизнедеятельности, протрите листья мыльно-содовым раствором.

4 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для пересадки любого вида растений.

5 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Уход за растениями, в том числе пересадка растений, сегодня будут особенно успешны.

6 мая 2020 - растущая Луна в Скорпионе. В этот день можно заняться пересадкой, высадкой и поливом растений. Удобрение почвы лучше отложить на более благоприятный день.

7 мая 2020 - Полнолуние в Скорпионе. Займитесь подкормкой и удобрением почвы, а вот пересадку лучше отложить.

Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
pinterest.com

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8 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Пересадка возможна лишь в случаях крайней необходимости.

9 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Сегодня стоит заняться подготовкой и уходом за почвой: рыхлением, удобрением, пр.

10 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Неблагоприятный день для любых работ с комнатными растениями.

11 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Благоприятный день для пересадки клубневых растений, а также высадки семян.

12 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Сегодня показана пересадка клубневых и луковичных растений. Также стоит позаботиться об удобрении почвы, но лишь для тех цветов, которые уже успели укорениться.

13 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее.  Пересадку лучше всего осуществить в другой день, а сегодня - заняться работой по борьбе с вредителями. Подойдут как химические препараты, так и народные средства.

Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
pinterest.com

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14 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее. Продолжайте работы, рекомендованные вчера.

15 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Нейтральный день для ухода за растениями.

16 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня займитесь поливом, удалением засохших веток, соцветий и листочков. Пересадка возможна, но лишь в экстренных случаях.

17 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для полива и прочих водных процедур.

18 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Неудачный день для работы с растениями.

19 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Любые работы с растениями лучше отложить до более благоприятного времени.

Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
pinterest.com

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20 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Сегодня показана пересадка и уход за всеми видами растений. Особенно хорошо это отразится на клубневых и луковичных.

21 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Удачный день для черенкования и высадки семян.

22 мая 2020 - Новолуние в Тельце. В этот день пересадка и высадка не рекомендуются, равно как и другие работы с растениями.

23 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Благоприятный день для пересадки и высадки вьющихся растений, а также борьбы с вредителями.

24 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Соблюдайте рекомендации прошлого дня.

25 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для пересадки и высадки декоративно-листовых растений. Также сегодня стоит заняться внесением подкормки и поливом.

Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
pinterest.com

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26 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Любые работы с растениями в этот день крайне положительно повлияют на их здоровье.

27 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Самое время пополнить запасы расходных материалов и заняться подготовительными работами.

28 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Любые работы с растениями сегодня лучше отложить.

29 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Сегодня показан лишь ежедневный уход за растениями, вроде протирания пыли с листочков и подоконника, и пр.

30 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Благоприятный день для полива и подкормки.

31 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Нейтральный день для работы с растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в мае 2020 будут магнитные бури.

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Теги: лунный календарь, лунный календарь 2020, домашние растения, цветы в доме, растения в квартире, растения, цветы, уход за растениями, весна 2020
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Источник: ivona bigmir)net

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