Лунный календарь для комнатных растений на май 2020
Как ухаживать за цветами по лунному календарю в мае 2020 года расскажет Ivona.
1 мая 2020 - растущая Луна во Льве. От высадки семян и пересадки растения сегодня лучше отказаться в пользу подготовительных работ.
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2 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Посвятите этот день профилактическим работам по борьбе с насекомыми и вредителями.
3 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Продолжайте борьбу с вредителями: растения и почву на предметы их жизнедеятельности, протрите листья мыльно-содовым раствором.
4 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для пересадки любого вида растений.
5 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Уход за растениями, в том числе пересадка растений, сегодня будут особенно успешны.
6 мая 2020 - растущая Луна в Скорпионе. В этот день можно заняться пересадкой, высадкой и поливом растений. Удобрение почвы лучше отложить на более благоприятный день.
7 мая 2020 - Полнолуние в Скорпионе. Займитесь подкормкой и удобрением почвы, а вот пересадку лучше отложить.
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8 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Пересадка возможна лишь в случаях крайней необходимости.
9 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Сегодня стоит заняться подготовкой и уходом за почвой: рыхлением, удобрением, пр.
10 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Неблагоприятный день для любых работ с комнатными растениями.
11 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Благоприятный день для пересадки клубневых растений, а также высадки семян.
12 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Сегодня показана пересадка клубневых и луковичных растений. Также стоит позаботиться об удобрении почвы, но лишь для тех цветов, которые уже успели укорениться.
13 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее. Пересадку лучше всего осуществить в другой день, а сегодня - заняться работой по борьбе с вредителями. Подойдут как химические препараты, так и народные средства.
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14 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее. Продолжайте работы, рекомендованные вчера.
15 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Нейтральный день для ухода за растениями.
16 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня займитесь поливом, удалением засохших веток, соцветий и листочков. Пересадка возможна, но лишь в экстренных случаях.
17 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для полива и прочих водных процедур.
18 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Неудачный день для работы с растениями.
19 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Любые работы с растениями лучше отложить до более благоприятного времени.
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20 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Сегодня показана пересадка и уход за всеми видами растений. Особенно хорошо это отразится на клубневых и луковичных.
21 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Удачный день для черенкования и высадки семян.
22 мая 2020 - Новолуние в Тельце. В этот день пересадка и высадка не рекомендуются, равно как и другие работы с растениями.
23 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Благоприятный день для пересадки и высадки вьющихся растений, а также борьбы с вредителями.
24 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Соблюдайте рекомендации прошлого дня.
25 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для пересадки и высадки декоративно-листовых растений. Также сегодня стоит заняться внесением подкормки и поливом.
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26 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Любые работы с растениями в этот день крайне положительно повлияют на их здоровье.
27 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Самое время пополнить запасы расходных материалов и заняться подготовительными работами.
28 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Любые работы с растениями сегодня лучше отложить.
29 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Сегодня показан лишь ежедневный уход за растениями, вроде протирания пыли с листочков и подоконника, и пр.
30 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Благоприятный день для полива и подкормки.
31 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Нейтральный день для работы с растениями.
Ранее мы рассказывали, когда в мае 2020 будут магнитные бури.
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