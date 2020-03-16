Ведущие Нового канала призвали украинцев оставаться дома .

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В связи с распространением опасного коронавируса в Украине ввели карантин – до 3 апреля (пока что) всех просят оставаться дома и не появляться в людных местах без крайней необходимости. Украинцы переходят на дистанционную работу, в городах временно закрываются театры, спортзалы, салоны красоты и ТРЦ.

Соблюдение карантина позволит значительно снизить количество заболевших коронавирусом, поэтому ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома в социальной сети Instagram. Они призывают украинцев не покидать жилье, пока ситуация в стране не наладится, и показывают, чем занимаются на карантине.

Елена-Кристина Лебедь наслаждается «ничегонеделанием»

#ЗалишайсяВдома: чем звезды занимаются на карантине пресс-служба

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь понемногу привыкает к новому образу жизни.

—Карантин – отличный повод наконец-то провести воскресенье дома. Повод решиться – и сделать! Сделать ничего! Я так давно этого не делала — даже не знаю, с чего начать? — задалась вопросом ведущая Нового канала. — Народ, ну раз мы дома и не даем шанса вирусу нас достать, накидайте вариантов, как делать ничего? С любовью, ваша Оставашкадома.

Соня Плакидюк начала высыпаться

#ЗалишайсяВдома: чем звезды занимаются на карантине пресс-служба

Сергей Притула посвятил себя семье

Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» и фотограф Соня Плакидюк отдыхает от работы – вместо многочисленных съемок она проводит время в кровати. В ней теплее, приятнее и, главное, безопаснее. Только не забывайте проветривать комнату.

#ЗалишайсяВдома: чем звезды занимаются на карантине пресс-служба

Леся Никитюк гуляет по пустому парку

Ведущий Нового канала Сергей Притула, который почти все время проводит на работе, гастролях и за волонтерской деятельностью, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.

#ЗалишайсяВдома: чем звезды занимаются на карантине пресс-служба

Сергей Никитюк готовит полезные завтраки

Карантин обязывает украинцев не появляться в людных местах, но прогулка по весеннему парку вреда не принесет. Доказано Лесей Никитюк. Заодно можно домашнее животное выгулять и дом проветрить. Главное — не трогайте поручни, поверхности, и, конечно же, лицо. А как только вернетесь домой — хорошенько вымойте руки.

#ЗалишайсяВдома: чем звезды занимаются на карантине пресс-служба

Еще один эксперт «Топ-модели по-украински», Сергей Никитюк, решил проводить время дома с пользой. Так как утром не надо сломя голову бежать на работу, он уделяет время вкусным завтракам, которые готовит сам. Советуем брать пример с Сергея и есть побольше овощей и фруктов.

К флешмобу #ЗалишайсяВдома присоединились также участницы «Топ-модели по-украински» Катя Куличенко (Тетя Мотя) и Ярослава Крутова, участник Improv Live Show Константин Трембовецкий, ведущий Григорий Решетник, актриса Таисия Щурук и многие другие. Вы также можете поддержать инициативу Нового канала — просто соблюдайте карантин, проводите время дома и снимайте свой досуг. Помечайте посты и сториз хештегом #ЗалишайсяВдома. А еще не забывайте проветривать комнату и часто мыть руки. И будьте здоровы.



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