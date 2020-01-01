Список всех поминальных дней и родительских суббот в 2020 году.

Когда в семье уходит в мир иной родной и близкий человек - это, несомненно, великое горе для всех. Пережить такую трагедию не всегда получается сразу, но со временем все успокаивается, люди начинают понимать, что человека не вернешь, и остается лишь почитать его память. Так в православной церкви есть традиция поминать всех умерших. Делать это можно каждый раз, когда приходишь в церковь, а также в специально отведенные для этого дни. О том, какие дни будут поминальными в 2020 году, об их истории и традициях расскажет Ivona.

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Часто можно встретить в литературе и другое название поминальных дней - родительские субботы. Слово “родительские“ в названии таких дней появилось неспроста: веками люди, поминая умерших, в первую очередь молились о душах родителей и родственников, и только потом уже вспоминали всех остальных. От этого и пошло такое название - “Родительские дни“.

В 2020 году Украина будет отмечать целых 7 поминальных дней. Они имеют плавающие даты, которые зависят от различных православных праздников. Каждый из поминальных дней имеет свою особую историю и традиции. Расскажем о них чуть подробней.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

Вселенская мясопустная суббота - 22 февраля

Каждый год этот поминальный день отмечается за 8 дней до того, как вступит в силу Великий пост перед Пасхой. Свое название этот день тоже носит неспроста. Вселенским этот день называют по той причине, что как раз во время служения в храмах священники обращаются к Господу в молитве за абсолютно всех православных во всех уголочках нашей планеты и просят о благословении, спасении и прощении для них. Этот поминальный день также попадает на мясопустную неделю Масленицы, от которой берет свое название. Существует древняя традиция, во время которой священники должны вычитать молитвы за всех верующих, начиная от начала времени и до наших дней, возносится вселенская панихида. Когда проходят все эти действия люди, просят Всевышнего о том, чтобы он помог им после смерти и упокоил их душу, простил все прегрешения, которые они совершали во время жизни земной. В народе в Мясопустную субботу хозяйка дома выпекала блины, и первый блин не съедали, а клали подле икон на полочку. И второй блин кушать было нельзя - его нужно было положить на подоконник. А потом, все остальные блины, которые выпекла хозяйка, относили на могилы умершим родственникам, по дороге раздавая блины со стопки всем кого встретишь. Также в этот день готовился праздничный стол с нечетным количеством блюд. Среди них обязательно должна была быть каша: кутья или по вкусу хозяйки.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

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Поминальные дни Великого поста - 14, 21 и 28 марта

Как уже говорилось выше, поминальные дни или родительские субботы есть круглый год и в 2020 году таких дней будет целых 7. Из этих 7 дней три попадают на времена Великого поста. Эти субботы обычно отмечают во вторую, 4-ю и 6-ю субботу поста. Прихожане приходят в храм, где священники в такие дни обращаются к Господу Богу с молитвой обо всех умерших. Интересный факт: когда наступает время Великого поста, то в церквях нельзя править службы за упокой мертвых. Исключением являются только эти субботы. Поэтому, для всех верующих они важны и их особенно ждут. Когда же в храме служба подходит к концу, принято отправляться на кладбище и там уже, на могилах умерших родственников, поставить свечу, помолиться и просто вспомнить о них.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

Радоница - 28 апреля

Название такого дня очень похоже на праздник и имеет на то свои основания. Дело в том, что во времена Великого поста, когда было только 3 субботы, чтобы поминать умерших родственников и близких людей, люди очень печалились по этому поводу. И вот, Великий пост закончен и можно смело снова идти в церковь и снова почитать тех, кто покинул наш мир. Наши предки очень радовались этому, откуда, собственно, со временем и появилось название праздника. Наступает Радоница после Воскресения Христова. В этот день принято собрать корзинку с вкусными яствами, непременно испечь паску, и отправиться всем семейством на кладбище к мертвым, рассказать им великую весть, что Иисус воскрес, что смерть проиграла и зло отступило, сдало свои позиции и проиграло добру. В корзинке на Радоницу также должны быть крашанки и сладости. По дороге ими нужно угощать всех нищих, раздавать детям, а часть положить на могилки к умершим родным и близким. И, конечно, нужно немного побыть возле могилок. Важно помнить о том, что церковь категорически против пышных гуляний на кладбищах, поэтому стоит побыть подле могилки не слишком долго, чтобы сильно не тревожить души мертвых.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

Троицкая суббота - 6 июня

Это еще один день, когда принято почитать память тех, кто нас покинул. Так как Троица в 2020 году наступит в воскресенье 7 июня, Троицкая поминальная суббота выпадает на 6 июня - субботу перед Троицей. Традиции того, как стоит провести этот день, остаются неизменными вот уже несколько веков подряд: стоит сходить в храм на службу, поставить свечу за тех, кто больше не с нами, вознести молитву Господу, чтобы он даровал душам умерших покой. Также по церковным канонам в этот день стоит сходить на могилу к покойным и прочитать молитву там, вспомнить все их добрые дела, и украсить их могилку красивой свежей зеленью. Можно также украсить и убрать могилку незнакомого вам человека. Церковь этого в Троицкую субботу не запрещает, потому что это тоже вселенский праздник. Это значит, что священники будут читать молитвы за всех православных, кто когда-либо жил, и тех, кто живет сейчас. Троицкая суббота самая главная поминальная Вселенская суббота во всем году. Не стоит забывать о том, что это большой церковный праздник, поэтому 6 июня нельзя: ничего делать, употреблять алкоголь, сквернословить и пустословить, вести разгульный образ жизни. Поминальная суббота - тихий праздник и следует вести себя подобающе.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

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Дмитриевская суббота - 7 ноября

Вот еще один день, когда тоже стоит вспомнить о тех, кто покинул наш мир. Празднуют эту Родительскую субботу в канун праздника Святого Дмитрия Солунского. В Дмитриевскую субботу в храмах обязательно проводится специальная панихида. Всем верующим стоит вознести молитву к Всевышнему о том, чтобы он упокоил мятежные души покойников, а также подарил им Царствие Небесное после смерти. Есть такое мнение, что за возникновением этого дня стоит не кто иной, как Дмитрий Донской. Когда он вернулся с Куликовской битвы, потеряв в сражении очень много своих солдат, князь был крайне угнетен этим. Поэтому он попросил священников установить такую поминальную субботу, чтобы каждый мог помолиться за всех тех храбрых воинов, которые погибли в битве и не вернулись домой. Священники пошли навстречу Донскому и вскоре этот праздник начал называться Дмитриева суббота - в честь Дмитрия Донского соответственно. По народным поверьям именно во время Дмитриевой субботы осень должна была проститься с землей и уступить свой трон сестрице-зиме. Если случалось так, что не все успевали как следует подготовиться к зиме, то именно этот день считался чем-то вроде “последнего шанса“. Поэтому каждой хозяйке стоит отдать дань такому дню и провести генеральную уборку всего дома. Вечером нужно приготовить ужин, покрыть столы белой льняной скатертью и пригласить в гости родственников, чтобы всем вместе почтить память умерших. Обязательно на столе должно быть коливо - как традиционное поминальное блюдо.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

Поминальный день погибших во времена Великой Отечественной Войны - 9 мая

Этот день всегда неизменный - 9 мая. Великая Отечественная Война стала трагедией миллионов православных и принесла немыслимые разрушения, немыслимые утраты и немыслимую боль, когда тысячи и даже миллионы людей потеряли своих родных, которые защищали свои земли и семьи от врага. Священники на 9 мая читают литургию к Господу с мольбой о том, чтобы он упокоил души храбрых, и верят, что Святой Дух помог тогда воинам набраться сил и одержать победу.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

Семик - 4 июня

Дата празднования этого дня каждый год разная и зависит она от Пасхи. Семик празднуют на седьмой четверг после Воскресения Христова. В 2020 году его будут отмечать 4 июня, за три дня до Святой Троицы. Предки также верили в то, что в этот день земля окончательно прощалась с красавицей-весной и радовалась полноправному владению теплого яркого лета. Отмечали в древности Семик очень символично: неподалеку от поселка молодые люди выбирали одинокую березу (символ праздника), наряжали ее красивыми лентами и пели зазывные песни. Как говорили предки, этот ритуал призывал березку дать полям такой же бодрости и зелени, как есть у нее, и просили даровать хороший и сильный урожай, благополучие каждой семье, здоровье и силы, чтобы вырастить и собрать этот самый урожай. Но прежде чем отправляться в поле к березке, нужно утром сходить на кладбище к могилам умерших и помолиться за их упокой.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

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Как нужно себя вести в поминальные дни или родительские субботы

Конечно, прежде чем отправляться на кладбище, нужно сходить в храм, поставить там свечу и вознести молитву за всех тех, кто ушел в мир иной. Нельзя возле могилы устраивать разгул, распивать спиртные напитки и чревоугодничать. Церковь такого не приемлет. На могилку класть сигареты или ставить рюмку с алкоголем нельзя, а вот положить конфету, кусочек паски или крашеное яичко - нужно. Никогда нельзя поднимать на кладбище то, что упало. В народе говорят об этом так: “покойник попросил“. А когда уже побывали на кладбище, никогда не говорите “До свидания“. Считалось, что так вы даете покойному разрешение на то, чтобы он забрал вашу душу. Вместо этого просто скажите “Прощай“. Это будет значить, что вы помните и любите того, кто умер, но пока не торопитесь отправляться к нему. А когда придете домой, то хорошо вымойте руки, вычистите обувь и максимально уберите всю грязь и землю из дома. В народе говорят, что нельзя приносить сор с могилы в дом. Это к бедам.

Поминальные дни в 2020 году в Украине pinterest.com

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