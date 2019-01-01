Что можно, что нельзя и когда можно есть в дни Великого поста.

В этом году День Воскресения Христово или Пасха наступит 19 апреля. Хозяйки будут печь вкусные куличи, готовить сырную паску, стараться продемонстрировать свое мастерство в расписывании яиц. На столах будет вдоволь еды, и все будут восхвалять Воскрешение Иисуса, радоваться этому событию. И все прекрасно знают, что перед этим днем необходимо придерживаться поста. Его ещё называют Великий пост и длится он 48 дней. О том, как и что можно есть во время Великого поста по дням, расскажет Ivona.

Великий пост 2020: календарь питания по дням pinterest.com

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Прежде всего, необходимо определить рамки начала и конца Великого Поста. Начинается он 2 марта и длится до самой Пасхи - 19 апреля. Именно 19 апреля, когда в церкви закончится служба, верующие причастятся и придут домой, можно будет уже есть все без исключения. Несмотря на то, что даты начала Великого Поста разные (зависят напрямую от даты Пасхи), пост разделяется на две части. Первая - это Святая Четыредесятница. Чтобы было проще запомнить - это 6 первых недель поста. А вторая - Страстная Седмица, это последняя неделя Великого Поста.

Великий пост 2020: календарь питания по дням pinterest.com

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В каждую неделю поста можно есть отдельные продукты. Сегодня очень много тематических календарей, где есть уже готовые обозначения того, что можно употреблять, а что нет. Для тех, кто ещё не успел обзавестись таким, ниже приводится список по дням того, что кушать можно и того, чего нельзя.

Великий Пост 2020: питание по дням 2 марта Употреблять какую либо пищу нельзя. Можно только пить воду и чай без сахара. Это высшая степень воздержания от пищи. 3-6 марта, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13-18 апреля Можно кушать пищу растительного происхождения без термической обработки. Это вода, простые овощи и фрукты в сыром виде, сухофрукты, орехи, мед. 7-8, 10, 12, 14-15, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28-29, 31 марта, 2, 4-5, 7, 9 апреля можно кушать уже горячую пищу с растительным маслом. Например, каши, супы, грибы. 11 апреля - Лазарева Суббота В этот день можно кушать рыбу и рыбные продукты, вареную и тушеную пищу растительного происхождения с добавлением растительного масла. 12 апреля - Вербное Воскресенье Можно кушать рыбу и морепродукты, а также вареную и тушеную пищу растительного происхождения с добавлением растительного масла.

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