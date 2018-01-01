Краткое описание жития святого Григория, а также интересные факты о его Дне памяти.

День Святителя Григория Богослова отмечают в православной церкви 7 февраля, и с этим праздником связано множество различных народных примет и традиций. О том, кто такой Григорий, как отметить его день и к каким приметам быть особенно внимательными, расскажет Ivona.

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Кем был Святитель Григорий Богослов?

Он в высокообразованной семье епископа Григория Старшего, где Святитель Григорий Богослов проживал до 7 лет. Его мать Нонна обучала своего ребенка высоким моральным качествам. Став намного старше, Григорий рассказывал, что такая «наука» от его матушки для него самого просто бесценна. Потом женщина решила, что сына необходимо приобщить к Господу и отдала его на обучение в церковь, чтобы он там познавал истину и служил Господу. Мальчик вырос очень умным и верующим. Он в совершенстве знал законы Господа и принял Крещение осознанно, когда ему было 26 лет от роду.

День Святителя Григория Богослова: история, приметы и традиции праздника pinterest.com

Исповедуя христианскую веру, Григорий жил, лишая себя земных благ. Он отказался носить обувь, кроме того, из одежды у него было лишь то, что было на нем надето. Он не стремился наряжаться, считая это расточительством и страшным грехом. Кроме того, Григорий спал на голой земле, отказывая себе даже в кровати. Дом его был крайне скромным, больше похожим на хижину. Ел Григорий овощи, хлеб, а пил воду, куда иногда подмешивал немного уксуса. Таким образом он хотел через страдания тела обрести душевную свободу. Такой образ жизни он проповедовал и нес в массы.

Он писал различные образовательные стихотворения и обращения, где рассказывал народу о Господе. Часто, за его умение проникать глубоко в души верующих, Григория называли «Вселенский учитель». Кроме того, этот святой умел простым и понятным языком разъяснить все, даже самые сложные законы божьего писания, за что заслужил почтение еще при жизни. Вдобавок ко всему, Григорий Богослов был очень хорошим другом Василия Великого. Его проповеди были настолько красивые и правдивые, что для того, чтобы их услышать, люди приезжали со всех уголков мира. Именно за то, что он, как никто другой, умел прославить Господа Бога, ему и дали такое прозвище: Григорий Богослов.

День Святителя Григория Богослова: история, приметы и традиции праздника pinterest.com

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Традиции на День Святителя Григория Богослова?

В этот день принято пристально следить за погодой, ведь именно сегодня она способна предсказать, каким будут ближайшие месяцы или даже полгода.

Кроме того не стоит забывать, что 7 февраля - день памяти великого доброго человека. Поэтому вполне логично отметить его свершением добрых дел. В народе считают, что все ваши сегодняшние хорошие поступки вернутся со временем сторицей. Правда, сработает эта примета, если добрые дела вы будете делать искренне, с чистыми помыслами и сердцем и не будете этим хвастаться. Лишь смирение, которое проповедовал Святитель, поможет вам обрести счастье.

Не лишним будет в этот день поблагодарить всех, кто был добр к вам, и не забывает о хороших делах, совершая их ежедневно. Делать это так же советуют без громких слов и бравады, но непременно пожелать здоровья, всяческих успехов и, конечно же, Божьего благословения.

День Святителя Григория Богослова: история, приметы и традиции праздника pinterest.com

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День Святителя Григория Богослова считается благоприятным для решения различных денежных вопросов. Много веков назад, когда христианская вера была не столь распространена, народные целители и знахари умели “заговорить“ маленькие кубики сахара. Потом они несли их на рынки и прятали в товар у торговцев. Этот обряд приносил им достаток, радость и благополучие. Сегодня же просто считается, что Григорий Богослов делится своей мудростью со всеми нуждающимися, и именно она помогает не попасть в затруднительную финансовую ситуацию.

Традиции на День Святителя Григория Богослова очень древние и символические. Они не требуют какой-то особенной подготовки к этому празднику, сегодня важно просто вспомнить о том, что можно сделать кому-то просто так приятно. И оставаться при этом смиренным и скромным.

День Святителя Григория Богослова: история, приметы и традиции праздника pinterest.com

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Приметы на Григорьев день

Если в этот день случайно пролить молоко, значит, что в скором времени случится что-то очень радостное

Если синица красиво поет - не стоит ждать скорого тепла, ведь зима еще не собирается сдавать свои позиции

Если человек даже нечаянно плюнет себе под ноги - то это к плохому дню или событию, ведь еще предки говорили: “кто плюнет себе под ноги, у того не будет удачного пути“

Если кто-то решит в этот день обрезать волосы или постричь ногти - это принесет ему лишь горе и несчастья

В этот день предельно внимательно нужно следить за тем, что и кому говоришь, ведь все сказанное сегодня непременно сбудется

Если в этот день женщине дарят цветы - это непременно принесет много радости, любви и счастья в личной жизни.

День Святителя Григория Богослова: история, приметы и традиции праздника pinterest.com

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О чем стоит молиться Григорию Богослову?

Не стоит забывать, что День Святителя Григория Богослова - христианский праздник и День памяти великого Святого и лучшей традицией его отметить все же считается молитва. Григорию Богослову принято молиться о том, чтобы он помог укрепить веру в Господа, обрести смирение, жить по православным законам, не грешить. 7 февраля стоит сходить в храм, и обратиться непосредственно к лику святого со своими молитвами, надеждами и чаяниями. Однако если такой возможности нет, с молитвами к Григорию можно обратиться и дома перед иконами.

День Святителя Григория Богослова: история, приметы и традиции праздника pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как, когда и почему отмечают Сретение Господне.

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