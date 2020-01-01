Когда и как отмечают символическую встречу зимы и весны?

Сретение Господне - один из 12 главных христианских праздников, символ встречи Старого (Ветхого) и Нового Завета. Сретение не относится к переходящим праздникам и его всегда отмечают через 40 дней после Рождества и это именно 15 февраля у православных, 2 февраля - у католиков. Как и почему отмечают Сретение и каким приметам стоит прислушаться в этот день, расскажет Ivona.

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История праздника

Великий Моисей завещал: через сорок дней после того, как в семье рождается ребенок, его мать должна сделать в церкви очистительную жертву. По иудейской традиции сотни лет назад, если рождался малыш мужского пола, родители приносят дитя в храм для проведения обряда посвящения Богу.

Сретение Господне: история праздника, традиции, приметы pinterest.com

Известно, что именно так и поступили родители маленького Иисуса. Мария и Иосиф пожертвовали двух голубок. Уже на выходе из церкви пару остановил старец Симеон, которому было 300 лет. Симеона уважали все жители Иерусалима, ведь он переводил Святое Писание. Увидев младенца он взял его на руки и обратился к Господу с молитвой, в которой поблагодарил Бога за чудо рождения Спасителя. О рождении сына Божьего ранее Симеону поведал Святой Дух. Сразу после молитвы Симеон скончался. Позднее стали считать, что Симеон ассоциируется с Ветхим Заветом, а с его смертью начинается новое время. Сретение с древнеславянского так и переводится, как “встреча”.

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Традиции празднования

Сретение отмечают уже несколько веков. Так, в Византии праздник отмечали на государственном уровне. Надо отметить, что в праздновании Сретения смешались языческие и православные традиции. Так, зажигать свечи было принято в Древнем Риме, тогда активно пытались избавиться от языческих ритуалов.

В Сретение обязательно молятся Пресвятой Богородице и Иисусу Христу о здравии и благополучии себе и своим близким. Многие стараются прийти 15 февраля в церковь для исповеди и причастия.

В этот день в церквях освящают свечи. Считается, что они защищают дом от чрезвычайных ситуаций, например, пожара или удара молний. Первую освященную свечу зажигают сразу после прихода домой с церковной службы. Принято хранить сретенские свечи весь год и зажигать в особых случаях.

Сретение Господне: история праздника, традиции, приметы pinterest.com

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Сретение - рубеж Старого и Нового Заветов - по церковным канонам, и встреча зимы и весны - по народной традиции. В этот день погода обычно очень непредсказуема, поэтому люди старались не путешествовать, а выходить из дома только по необходимости. Издавна верили, что если надолго выйти, то вернуться домой можно не скоро.

К празднику всегда пекли блины, как символ Солнца и призыв весны. Даже домашних животных, чтобы они впоследствии не болели, кормили чем-то круглой формы, например, баранками.

Нельзя на Сретение грустить, ведь Господь замечает это и аналогично “отвечает”, а вот тем, кто радуется, он отвечает радостью.

Сретение Господне: история праздника, традиции, приметы pinterest.com

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Приметы на Сретение

Утром идет снег, значит можно ожидать хороший урожай ранних зерновых, если в обед - средних, вечером - поздних. вообще снежный день предрекает позднюю и холодную весну.

Солнечный день, говорит о раннем приходе весны.

Ветряная погода сулит богатый урожай фруктов.

Оттепель - значит уродит пшеница.

Снежная погода - весна будет дождливой.

О поздней, затяжной и дождливой весне расскажет звездное небо.

Сретение Господне: история праздника, традиции, приметы pinterest.com

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