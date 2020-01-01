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Поминальные дни 2020: Как помянуть усопших дома - рекомендации Митрополита

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Как почтить усопших, не посещая кладбище, когда в 2020 году Радоница.

Поминальные дни 2020: Как помянуть усопших дома - рекомендации Митрополита
Поминальные дни 2020: Как помянуть усопших дома - рекомендации Митрополита
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В Украине в первую неделю после Светлого праздника Пасхи традиционно поминают усопших, приходя на кладбища, чтобы навестить и вспомнить добрым словом родственников и друзей. Однако в 2020 году Пасха и послепраздничный период припадают на всеукраинский карантин в связи  с пандемией коронавируса, а потому власти и церковники призывают граждан по возможности самоизолироваться и не посещать места большого скопления народа. В целях безопасности, с 18 апреля 2020 кладбища открыты только для захоронения, а посещение их в поминальные дни запрещено. Однако, церковь призывает почтить усопших дома.

Предлагаем узнать, как помянуть родных и близких дома в карантин 2020:

  • Рекомендации на поминальную неделю в карантин 2020

Специально для тех, кто хочет почтить память усопших в поминальную неделю 2020 глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал рекомендации, как помянуть усопших, оставаясь дома в карантин.

Комментарий владыка опубликовал в соцсетях.

Так, глава церкви рекомендует читать молитвы за умерших, а также подавать онлайн-записки о молитвах за упокой, которые будут совершать в храмах и церквях. 

Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы ни были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших.

Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой — это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами. Хотя их земная жизнь завершилась, но память о них, об их благих делах в этом мире, тепле, радости и заботе, которую они дарили другим, продолжают жить в наших воспоминаниях, сердцах и в молитвах.

Вспоминаем все то добро, которое они проявили здесь, на земле, и во имя усопших сами творим добрые дела. Пусть Господня победа над смертью и грехом вдохновляет нас на деятельную любовь, в частности на ее воплощение в молитве о тех, кто перешел в вечную жизнь., - призвал митрополит Епифаний.

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Владыка также написал, что свершения заупокойных молитв на кладбищах, которые ежегодно проводят священники, переносятся на Троицкую поминальную субботу - 6 июня 2020.

Поскольку, сейчас идет речь о продлении всеукраинского карантина до середины мая 2020, то поминальный день Радоница (или родительская суббота), который отмечают в этом году 28 апреля, также пройдет в условиях самоизоляции - и в этот поминальный день также стоит придерживаться всех рекомендаций, о которых мы говорили выше. 

Напомним, в Киеве в рамках карантинных ограничений, с 18 апреля доступ к кладбищам разрешен только для захоронений, при условии соблюдения всех санитарных норм.

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  • Молитва

Предлагаем текст молитвы за усопших, которую можно прочитать в поминальные дни у себя дома:

Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя – правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.

АМІНЬ

Ранее мы писали, сколько выходных будет в мае 2020.

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Теги: поминальная неделя, карантин, кладбища, митрополит Епифаний, Церковь, молитва
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Источник: IVONА bigmir)net

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