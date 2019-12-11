Чем Католическое Рождество отличается от Православного .

Католическое Рождество: Красивые рождественские традиции западного обряда pinterest.com

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За окнами декабрь и дух приближающихся рождественских праздников буквально витает в воздухе. Рождество - большой светлый праздник для православных, а католики его празднуют куда более пышно, чем Новый год. К слову, в этом году украинцев ждёт выходной 25 декабря - именно в тот день, когда христиане Западного обряда отмечают Рождество Христово.

Предлагаем узнать, чем празднование Рождества у католиков отличается от восточно-христианской традиции.

Адвент

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В католической традиции период перед Рождеством называют Адвент. Он равен по времени с православным Постом. Во время Адвента верующие очищают свои мысли и поступки от негатива и недобрых побуждений - и становятся, как сказали бы коучи, “лучшим вариантом себя вчерашнего“. В это время принято посещать святые Мессы, читать молитвы и духовную литературу и раздумывать о значении прихода Спасителя. В Адвент также подают милостыню, стараются уделить больше времени благотворительности.

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Пост и посещение Мессы

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Пост у католиков не настолько строгий, как у православных. Акцент сделан на духовном очищении и размышлениям о прошлых грехах и том, как не допускать их в будущем. К слову, все желающие всё-таки потренировать свою выдержку и принести определенную “жертву“ - могут отказаться от привычки, которая стала слишком близка их натуре и занимает много времени - скажем, пожить месяц без соцсетей, отказаться от вечеринок с друзьями или не курить кальян.

Святые Мессы в Адвент также посвящены приходу Спасителя и священники читают проповеди, направленные на духовное очищение и подготовку к Светлому Празднику.

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Праздничный ужин в канун Рождества - Вигилию

Как и православные, католики садятся за праздничный ужин с первой звездой. Например в Польше, христиане западного обряда застилают стол белой скатертью и подают к рождественскому ужину борщ с “ушками“, карпа, праздничную селедку и тушеную капусту. Также существует обычай ставить на стол 12 блюд - по числу апостолов Спасителя.

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Обычай делиться облаками

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Ещё одна интересная и необычная для православных традиция - это “деление облатками“. Утром в Рождество католики в костеле или в гостях преломляют с ближними облатки (постный хлеб, прессованный в тоненькие кружочки. Именно облатки на Мессе символизируют Тело Христово). Во время того, как двое людей преломляют облатку, они желают друг другу наилучших благ в новом году. Как правило, пожелания касаются духовного роста и достатка. Первоначально облатки не имели отношения к Рождеству как таковому, а были частью Евхаристии или Причастия. Самое раннее упоминание об облатках как элементе рождественского ужина относится к 18 веку. В средневековье появился род выпечки, который по форме напоминал сегодняшние облатки. Они были украшены цветочным орнаментом и сценками из истории христианства. Они символизировали собой изобилие и избыток хлеба в доме, а крошки облаток, брошенные в колодец, считалось, должны были очистить воду.

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Место для каждого

Есть еще одна необычайно добрая и любопытная католическая традиция - оставлять за праздничным столом в Сочельник место для гостя, который внезапно может появиться в вашем доме. Традицию любил и поддерживал Римский Папа Иоанн Павел ІІ, который, как известно, был первым Понтификом славянского происхождения. В резиденции Иоанна Павла ІІ все знали, что накрывая 24 декабря ужин Папе - необходимо ставить лишний прибор. К слову, книгу о Иоанне Павле ІІ, вышедшую по случаю его канонизации, так и назвали “Место для каждого“, делая акцент на щедрости и доброте Папы-поляка.

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Три праздничные Мессы

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В ночь на 25 декабря во всех католических храмах проходят торжественные мессы. Традиционно их три: Месса ночью, Месса на заре и Месса днем. Кроме того, с 1978 года в католических храмах возобновлены всенощные рождественские мессы, по-другому их называют Пастырскими.

Праздник Рождества продолжается восемь дней, вплоть по 1 января.

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“Вертеп“ и фигурка младенца Иисуса

В предрождественский период в костелах и на улицах в католических странах устанавливают “шопку“ - ясли, в которых, по преданию, родился Иисус. Такая композиция включает Иосифа и Марию. Младенца Иисуса и животных, которые были в числах. Часто к композиции добавляют трёх царей, которые пришли поклониться Спасителю и принесли дары.

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Подарки под ёлкой и в носках

В католической традиции принято в Рождество дарить подарки. В отличие от Украины, России и других стран, где Новый год, по понятным причинам, “сделали“ выше Рождества - в западно-христианской традиции подарки под елку кладут именно в Рождество. Их оборачивают в нарядную упаковку с бантами или кладут в специальные носки, развешенные над камином.

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К слову, в последнее время украинские православные с удовольствием перенимают детали красивого католического празднования - многие украшают входные двери рождественскими венками, ставят дома вертепы и с удовольствием смотрят трансляции праздничной мессы и поздравления Римского Папы. И это чудесно - поскольку, кроме атмосферности и красоты, праздник Рождества - в первую очередь, о любви, доброте и всепрощении.

С наступающими праздниками!

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