Интересные факты о том, кто кладет детям под подушку сладости.

На дворе декабрь - и не за горами целая серия новогодних праздников, первым из которых станет День Святого Николая. Он в Украине отмечается 19 декабря. Это любимый праздник детей - еще бы, ведь в этот день те, кто целый год вел себя хорошо, получают подарки под подушку, а также могут “заказать“ подарки под елку. По легенде, одаривает детей Святой Николай. Ivona предлагает узнать, кто был прообразом Святого Николая и почему подарки 19 декабря часто кладут в новогодние носочки.

Кто такой Святой Николай?

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Прообразом Святого Николая стал византийский епископ Николаус, который прославился благодаря своей щедрости, любви к детям и помощи малоимущим. Жил Николаус в III-IV веке. Он родился около 270 года в городе Патаре, в Ликии, юго-западной области Малой Азии. Семья Николауса была довольно зажиточной, однако у его родителей греков-христиан долго не было детей. По преданию, они долгое время приносили молитву Богу и пообещали, что если у них родится ребенок - то он обязательно станет служить Церкви.

Так Николаус стал священником, а после смерти епископа города Миры, главного города Ликии (сейчас г. Демре в Турции) - был избран епископом этого города. По преданию, после смерти родителей Николаус получил очень большое наследство - и почти все его потратил на благотворительность.

Кто такой святой Николай: История жизни чудотворца depositphotos.com

Подарки от Святого Николая

Легенда о том, как Николаус одаривает детей в праздники появилась еще при его жизни. Епископ был необычайно добрым и щедрым и помогал бедным. По преданию, Николай, чтобы не унижать людей милостыней, оставлял для них подарки под окнами и дверью. Легенда гласит, что со временем малоимущие сами стали просить Николая о помощи.

Еще будучи совсем молодым, он опекал детей-сирот и бедняков. Также легенда гласит, что молитвы Николая были чудотворными - однажды он успокоил бурю на море и спас рыбаков от неминуемой гибели. Кроме того, благодаря молитвам епископа исцелялись больные и калеки.

Кто такой святой Николай: История жизни чудотворца depositphotos.com

Почему подарки в День святого Николая кладут в носки и под подушку

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В западной традиции подарки детям в день Николая прячут в специальные разноцветные носки, украшенные яркими рисунками. Эта традиция появилась не случайно. По легенде, однажды благодетель Николаус захотел помочь трем бедным сестрам, которых из-за отсутствия приданного никто не хотел брать себе в жены. По преданию, Николаус забросил в дом, где жила семья, три мешочка с золотыми монетами через дымоход. Когда монеты стали падать вниз - они закатились в носочки, которые сестры сушили около огня. Эта красивая легенда и легла в основу красивого обряда - развешивать около камина носки, в которые в ночь перед праздником Николая, кладут сюрпризы послушным деткам.

Кто такой святой Николай: История жизни чудотворца freepik.com

Украинские дети привыкли находить подарки от святого Николая под подушкой. В основу этого обычая легла схожая легенда: молодые люди страстно любил друг друга. Но родители жениха строго настрого запретили ему жениться на своей избраннице, так как та не имела ни гроша за душой, а значит была бесприданницей. Эта история любви потрясла Николая, которой решил разрешить несправедливость, и положил ночью девушке под подушку мешочек с золотом. Там было столько монет, сколько хватило бы, чтобы стать достойной партией в глазах будущих свекра и свекрови. Поэтому послушные дети ищут подарки и под подушкой.

Кто такой святой Николай: История жизни чудотворца freepik.com

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Как правило, детям объясняют, что Святой Николай теперь живет в Раю, но раз в год он обязательно приходит на землю, чтобы наградить малышей за послушание, хорошее поведение и усердное обучение. К тем же, кто плохо себя ведет - Николай не приходит. В праздник дети получают конфеты и другие сладости.

День Святого Николая празднуют 6 декабря по григорианскому календарю и 19 декабря - по юлианскому.

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