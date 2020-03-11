На чем вас пытаются "подловить" рекрутеры, а о чем следует умолчать?

Конечно, посещение собеседований - не самое приятное времяпрепровождения, однако и его можно превратить в полезную, конструктивную беседу. О чем же чаще всего спрашивают на собеседованиях? Как не растеряться и показать себя с лучше стороны? Ivona собрала для вас самые популярные и нестандартные вопросы на собеседованиях чтобы вы могли подготовиться к общению с рекрутером и дрожащие от страха поджилки не выдавали вас с головой.

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Общие вопросы на собеседовании

Они, как правило, звучат в начале вашей беседы с рекрутером и задают тон и ритм всему собеседованию. Как отвечать на подобные вопросы? Во-первых, честно. Во-вторых, старайтесь все свои ответы сводить к личным профессиональным достижениям и навыкам, которые требуются для данной должности. В-третьих, воздержитесь от жесткой критики и жалоб на руководство и коллег с предыдущего места работы. Ответы формулируйте четко и внятно. Старайтесь подбирать слова так, чтобы ваша речь звучала просто, но содержательно. Избегайте двусмысленностей.

1. Что вы знаете о нашей компании?

2. Почему вы хотите работать у нас?

3. Что выделяет вас среди других претендентов?

4. Почему мы должны отдать должность вам?

5. Почему вы ушли с предыдущей работы?

6. Как бы вы оценили вашу прошлую компанию?

7. Каковы ваши зарплатные ожидания?

8. Кто может порекомендовать вас как качественного, ответственного сотрудника?

9. Расскажите немного о себе.

ТОП-30 самых популярных вопросов на собеседовании pinterest.com

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Вопросы о вашей работе на собеседовании

Будьте осторожны: именно эти вопросы могут как возвысить вас в глазах будущего руководства, так и навсегда вычеркнуть из списка претендентов на должность. В ответах старайтесь приводить примеры из вашей реальной трудовой деятельности, оперируйте рабочими терминами (но лишь в случае, если вы полностью уверенны, что сможете дать им адекватное определение). Не скромничайте, но и приукрашать свои рабочие навыки и достижения не стоит. Если вам похвастаться пока особо нечем, упомяните о своей высокой обучаемости и желании совершенствоваться (здесь будет недурно отметить, какие шаги для этого вы уже предприняли). Старайтесь вести себя максимально открыто, говорите вежливо и по существу, если вам необходимо несколько минут на раздумья, не бойтесь их попросить. Помните, что вы ничего не должны рекрутеру (как и он вам), поэтому чрезмерные лесть и раболепие оставьте за дверью.

1. Ваше самое большое достижение во время работы в предыдущей компании.

2. Как, по вашему мнению, вас охарактеризовал бы ваш предыдущий руководитель или коллеги?

3. С какими проблемами вы чаще всего сталкивались на предыдущем месте работы?

4. Как вы относитесь и решаете конфликты в коллективе?

5. Назовите ваши слабые и сильные стороны.

6. Чего вы ожидаете от нового места работы?

7. Что на ваш взгляд стоит изменить или исправить в нашей компании?

8. Чем вы первым делом займетесь на новом рабочем месте?

9. Какие у вас есть вопросы к нам?

ТОП-30 самых популярных вопросов на собеседовании pinterest.com

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Вопросы о личном на собеседовании

Подождите оскорбляться и безапелляционно заявлять, что это никоим образом не касается работодателя. Никто не желает копаться в вашем грязном белье, рекрутеру совершенно безразлично, с кем вы спите, что едите и чье фото стоит на скрин-сейвере вашего смартфона. Вопросы наличную тематику задаются с одной единственной целью: понять насколько вы умеете абстрагироваться от личного на рабочем месте и важна ли для вас рабочая этика. Отвечать на них нужно просто и честно (не нужно рассказывать по всех своих детей от момента их зачатия или сообщать, в какой банке из-под сахара лежат ваши сбережения на черный день). Старайтесь каждый свой ответ сводить к профессиональным навыкам или качествам, которые вы готовы применить на новом рабочем месте. Убедите своего работодателя в том, что ваши личные проблемы остаются за дверью офиса, как только вы появляетесь на рабочем месте. Все понимают, что вы - живой человек, но в вас заинтересованы в первую очередь как в профессионале.

1. У вас есть дети и планируете ли вы их заводить в ближайшем будущем?

2. Вступали ли вы в романтические отношения с коллегами?

3. Как вы распоряжаетесь своими сбережениями?

4. Расскажите о последней книге и фильме, которые вы прочли/ посмотрели.

5. Как вы справляетесь со сложными жизненными ситуациями?

6. Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

ТОП-30 самых популярных вопросов на собеседовании pinterest.com

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Нестандартные вопросы на собеседовании

Да, порой такие вопросы способны поставить в тупик. Задают их не для того, чтобы получить точный ответ, а чтобы оценить креативность вашего мышления и то, как вы формулируете свои мысли. На них невозможно ответить правильно или неправильно. Не стесняйтесь рассуждать вслух или даже попросить ручку и листик бумаги для расчетов, если они необходимы. Не тушуйтесь, подключите фантазию и постарайтесь сделать так, чтобы ваш ответ звучал максимально убедительно. Обычно работодатели слушают не только ответ, но и наблюдают за тем, как именно вы ведете себя в нестандартных ситуациях.

1. Что для вас успех?

2. Если бы вы в лотерее выиграли крупную сумму денег (к примеру, 5 миллионов долларов), как бы вы их потратили?

3. Опишите себя одним словом.

4. Если бы у вас была возможность работать в любой компании мира, что это была бы за компания и почему?

5. Сколько теннисных мячей поместится в лимузине?

6. О чем вы мечтаете?

ТОП-30 самых популярных вопросов на собеседовании pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему лентяи достигают большего.

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