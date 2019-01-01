Борьбу с ней лучше не откладывать на завтра.

Как перестать прокрастинировать? С этим вопросом рано или поздно сталкивается каждый из нас. Ivona собрала для вас несколько универсальных способов, которые помогут вам перестать откладывать дела, уподобляясь Скарлетт из “Унесенных ветром“, на завтра.

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1. Определите причину

Прежде чем приступать к неравной борьбе с прокрастинацией, необходимо понять причину ее возникновения. Каждый человек хоть раз в жизни откладывал что-то на завтра, или выполнял задачи за несколько часов до дедлайна. И в целом это нормально - неохотно делать то, что вам не нравится или не хочется. А что если ваша прокрастинация имеет плохое влияние на вашу любимую работу, личную жизнь или долгожданный отдых? Очень важно понимать, почему вы постоянно и осознанно откладываете важные на первый взгляд задачи и принимаете неприятные последствия, вместо того чтобы научиться правильно распоряжаться своим временем. Обычно выделяют четыре причины прокрастинации:

страх

Перед огромной задачей или перед возможностью неудачи, перед критикой, ошибками, повышенным вниманием или даже увеличением нагрузок. В основе этих страхов лежит, как правило, неуверенность в собственных силах. Боязнь сделать что-то не так парализует и не позволяет вам двигаться дальше. Здесь важно запомнить, что право на ошибку существует у каждого и если у вас возникают проблемы, никогда не стыдно попросить о помощи.

Как победить прокрастинацию: 7 главных шагов pinterest.com

перфекционизм

Конечно, стремление к идеалу всегда похвально, однако во всем нужно знать меру. Болезненный или “ленивый“ перфекционизм как правило выглядит следующим образом: вы осознаете, что вам не хватает каких либо ресурсов (или же находитесь под влиянием меланхоличного настроения, которое шепчет вам, что все тлен и идеал недостижим) и решаете не предпринимать никаких попыток вовсе. Иными словами: вы заранее решили, что совершенства вам не достичь, поэтому даже не пытаетесь сделать хоть что-либо для приближения намеченной цели. Любое выполненное вами дело, которое недостаточно идеально, приравнивается к личному провалу и отнимает у вас желание совершать что-либо в дальнейшем.

отсутствие мотивации

Выполняя работу, очень важно понимать, зачем именно вы совершаете то или иное действо. Если большинство ваших рабочих рутинных дел раздражает вас своей нецелесообразностью, заставить себя выполнять их с каждым разом становится все труднее. Сюда можно добавить также давление начальства или отсутствие ощущения, что вас ценят как сотрудника. Мотивация очень важна для каждого. Если вам не предоставляют ее на рабочем месте, почему бы не мотивировать себя самостоятельно?

Как победить прокрастинацию: 7 главных шагов pinterest.com

импульсивность и искаженные приоритеты

Нередко мы отказываемся от чего-то важного в пользу сиюминутных удовольствий: посмотреть еще одну серию перед сном (вместо того чтобы выспаться и не клевать носом на работе), пролистать еще пару страниц журнала (вы же можете справиться с заданием за секунду, а у вас еще куча времени в запасе) и т.д. Все это - сигналы неправильно расставленных приоритетов. Почему бы не выполнить задачу и не предаваться потом лени без угрызений совести за то, что скоро дедлайн, а вы все еще витаете в облаках?

Для каждой причины существуют свои способы борьбы. Мы постарались собрать для вас универсальные, которые могут сработать при любых обстоятельствах.

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2. Реальные временные рамки

Некоторым людям работа в условиях стресса и ограниченного времени удается гораздо лучше, чем размеренное планирование. Однако выполнение задач лишь в таком темпе может серьезно пошатнуть ваше психическое здоровье. Составляя план на день, постарайтесь четко регламентировать, сколько времени у вас должна занять та или иная задача. Главное, о чем нужно не забывать - объективно оценивайте свои возможности. Если подготовительные работы или написание отчета за день у вас занимают полчаса, не нужно писать (и рассчитывать) что вы справитесь за десять минут. А даже если вам и повезет, вы будете лишь приятно удивлены своей возрастающей продуктивностью.

Как победить прокрастинацию: 7 главных шагов pinterest.com

3. Дробите задачи (расставьте приоритеты)

Прежде чем приступать к какому-то важному делу, которое на первый взгляд кажется вам необъятным, постарайтесь расписать на листочке шаг за шагом, как вы будете его выполнять. Следуя от пункта к пункту, вычеркивайте уже готовые дела - так вам будет легче отслеживать свой прогресс. Научитесь также разделять дела на: важные и срочные, важные но не срочные, срочные, но не важные, и не срочные и не важные и выполняйте их в зависимости от приоритетности. Подобное структурирование поможет вам привести свои мысли в порядок и трезво оценить масштабы работы, которые теперь покажутся не такими уж и ужасающими.

4. Обязательный перерыв

Мы - не машины и нам все же необходим отдых. Составляя расписание на день, не забудьте выделить немного времени на то, чтобы привести свои мысли в порядок. Ожидание заслуженного перерыва подстегнет вас выполнять задачи с большей скоростью и усердием.

Как победить прокрастинацию: 7 главных шагов pinterest.com

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5. Если вы не способны контролировать себя, пусть за вас это сделает кто-то другой

Самоконтроль - дело тонкое и если вы четко знаете, что без чьего-либо наблюдения выполнять поставленные задачи вам гораздо сложнее, попросите кого-то контролировать вас. Очень важно, чтобы вы уважали мнение и авторитет этого человека, а он в свою очередь умел соблюдать баланс между добродушием и строгостью.

6. Лень - двигатель прогресса

Открытия в нашем мире свершаются в основе своей для того, чтобы экономить определенные ресурсы. Если ваши ресурсы внимания и усидчивости плачевно невелики, стоит подумать над тем, как бы вы могли оптимизировать процессы, которые ввергают вас в уныние и прокрастинацию. Для нелюбимых дел и необязательных задач стоит продумать определенный ритуал, соблюдая который вам будет легче справиться с вашей работой. Придумайте себе вознаграждение за каждый выполненный пункт дневного плана, берите короткие тайм-ауты каждые 20-30 минут и рассматривайте задачи, как уже выполненные (главное - не забыть при этом действительно выполнить их).

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7. Готовьтесь заранее

Помните, как в детстве родители заставляли нас готовиться к школе еще вечером: складывать учебники, гладить форму, заполнять дневник Это позволяло нам не отвлекаться утром на подобные мелочи, а полностью сосредотачивать все свое внимание на учебном процессе без переживаний о том, чтобы забыть что-то важное. Этому же стоит следовать и во взрослом возрасте. Перед сном не поленитесь набросать цели на завтрашний день, продумайте свой гардероб и приготовьте вещи заранее. Таким образом утро вы сможете посвятить завтраку и размышлениям над грядущим днем, которым вам перестанет казаться чем-то неизведанным, ведь у вас уже есть готовый план действий!

Как победить прокрастинацию: 7 главных шагов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как побороть лень и заставить себя работать.

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