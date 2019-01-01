Вирусная VS бактериальная: чем отличаются инфекции

Узнайте, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной.

Как различить вирусную инфекцию от бактериальной depositphotos.com

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Вирусы и бактерии являются наиболее частыми возбудителями инфекционных заболеваний. От типа инфекции зависит лечение и подбор медикаментов. Диагностику инфекционных заболеваний проводят врачи, поэтому обязательно обратитесь к своему доктору, который в последствии и назначит правильное лечение. Мы же приведем основные отличия вирусной и бактериальной инфекций.

Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной: основные критерии

Мы проанализировали несколько основных критериев, по которым можно различать вирусную и бактериальную инфекции.

Распространенность

Вирусная инфекция: более распространена, по сравнению с бактериальной. В 80% случаев возбудителями респираторных инфекций у детей являются вирусы.

более распространена, по сравнению с бактериальной. В 80% случаев возбудителями респираторных инфекций у детей являются вирусы. Бактериальная инфекция: менее распространена, ею сложнее заразиться. Часто бактериальные инфекции приходят вслед за вирусными (когда ослаблен иммунитет), но могут развиваться и самостоятельно.

Диагностика: анализ крови

Вирусная инфекция: в крови будет снижено количество лейкоцитов, увеличены лимфоциты и моноциты.

в крови будет снижено количество лейкоцитов, увеличены лимфоциты и моноциты. Бактериальная инфекция: увеличение количества лейкоцитов и нейтрофилов, ускорение СОЭ, повышение СРБ.

Инкубационный период

Вирусная инфекция: инкубационный период у вирусных инфекций более короткий, в среднем 1-5 дней. Но иногда может увеличиваться до 21 дня.

инкубационный период у вирусных инфекций более короткий, в среднем 1-5 дней. Но иногда может увеличиваться до 21 дня. Бактериальная инфекция: инкубационный период бактериальной инфекции в среднем 2-12 дней.

Течение заболевания

Вирусная инфекция: начинается более ярко и остро. Повышается температура до 39°С, ухудшается общее состояние, но, как правило, к 3-5 дню температура снижается и исчезают симптомы интоксикации.

начинается более ярко и остро. Повышается температура до 39°С, ухудшается общее состояние, но, как правило, к 3-5 дню температура снижается и исчезают симптомы интоксикации. Бактериальная инфекция: начинается медленно, с каждым днем становится все хуже, постепенно поднимается температура и ухудшается общее состояние.

Осложнения

Вирусная инфекция: вирусы ограничиваются острым респираторным заболеванием.

вирусы ограничиваются острым респираторным заболеванием. Бактериальная инфекция: может привести к осложнениям в виде бронхита или пневмонии.

Лечение

Вирусная инфекция: как правило назначают противовирусные препараты, обильное питье и витаминотерапия.

как правило назначают противовирусные препараты, обильное питье и витаминотерапия. Бактериальная инфекция: в схему лечения включают антибиотики.

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