Вирусная VS бактериальная: чем отличаются инфекции
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Вирусы и бактерии являются наиболее частыми возбудителями инфекционных заболеваний. От типа инфекции зависит лечение и подбор медикаментов. Диагностику инфекционных заболеваний проводят врачи, поэтому обязательно обратитесь к своему доктору, который в последствии и назначит правильное лечение. Мы же приведем основные отличия вирусной и бактериальной инфекций.
Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной: основные критерии
Мы проанализировали несколько основных критериев, по которым можно различать вирусную и бактериальную инфекции.
Распространенность
- Вирусная инфекция: более распространена, по сравнению с бактериальной. В 80% случаев возбудителями респираторных инфекций у детей являются вирусы.
- Бактериальная инфекция: менее распространена, ею сложнее заразиться. Часто бактериальные инфекции приходят вслед за вирусными (когда ослаблен иммунитет), но могут развиваться и самостоятельно.
Диагностика: анализ крови
- Вирусная инфекция: в крови будет снижено количество лейкоцитов, увеличены лимфоциты и моноциты.
- Бактериальная инфекция: увеличение количества лейкоцитов и нейтрофилов, ускорение СОЭ, повышение СРБ.
Инкубационный период
- Вирусная инфекция: инкубационный период у вирусных инфекций более короткий, в среднем 1-5 дней. Но иногда может увеличиваться до 21 дня.
- Бактериальная инфекция: инкубационный период бактериальной инфекции в среднем 2-12 дней.
Течение заболевания
- Вирусная инфекция: начинается более ярко и остро. Повышается температура до 39°С, ухудшается общее состояние, но, как правило, к 3-5 дню температура снижается и исчезают симптомы интоксикации.
- Бактериальная инфекция: начинается медленно, с каждым днем становится все хуже, постепенно поднимается температура и ухудшается общее состояние.
Осложнения
- Вирусная инфекция: вирусы ограничиваются острым респираторным заболеванием.
- Бактериальная инфекция: может привести к осложнениям в виде бронхита или пневмонии.
Лечение
- Вирусная инфекция: как правило назначают противовирусные препараты, обильное питье и витаминотерапия.
- Бактериальная инфекция: в схему лечения включают антибиотики.
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