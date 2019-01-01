Відомий шеф-кухар пообіцяв показати напівоголене фото

Такий висновок можна зробити з його повідомлень на особистих сторінках в Instagram та Facebook.

Як виявилося, Юрій, готуючись до теплого сезону, вже понад два тижні активно тренується під наглядом фітнес-тренера Марини Боржемської-Узелкової.

Спортивные тренировки Юрия Ковриженко пресс-служба

«Весна – час задуматися про те, як ми будемо виглядати влітку з тими клаптиками одягу, які залишимо на собі в спекотні дні, або взагалі без них на пляжі. Моя подруга, колега по СТБ і мега-крутий тренер Марина Боржемська-Узелкова запропонувала відновити наші тренування, але в онлайн форматі. Я буду в Ризі, а вона в Україні. Так що найближчі 30 днів гусениця буде перетворюватися на метелика, хоча швидше – порося на граціозну газель», - повідомив Юрій напередодні старту марафону.

Але, як відомо, без збалансованого харчування заняття спортом хорошого результату не дадуть. В цьому питанні шеф-кухарю, який є амбасадором світового експерта на ринку продуктів збалансованого харчування Herbalife Nutrition, допомагає професійний консультант з харчування. І, наразі, звісно, Юрій притримується всіх її рекомендацій щодо підбору продуктів, їх обробки та часу прийому, щоб організм отримував необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів.

Спортивное питание Юрия Ковриженко пресс-служба

Шеф-кухар також зізнався, що дотримуватися такого режиму досить важко, адже він постійно поруч з їжею. «Це особливості моєї роботи. Для когось це був би рай, але не для мене – я дуже люблю поїсти. В цій ситуації дотримуватися режиму мені допомагають продукти компанії Herbalife Nutrition».

Тренування тривають вже понад два тижні і, як зазначив Юрій, він рухається тільки вперед, як би складно не було: «на другому тижні стає досить важко. Перестаєш вірити, що все вийде. Насправді, дуже важко», - ділиться він.

Проте підтримка тренера, консультанта з харчування та підписників не дозволяють розслаблятися та втрачати віру в себе – мотивації вистачає!

«Рухаюся тільки вперед до мети. А моя ціль – це мати кубики пресу до літа», - каже Юрій. І, повідомив, що, окрім звичайних тренувань, додав ще й біг.

«Хто мене знає давно, також знає, що біг зі мною ставався також дуууууже давно. Але сьогодні він зі мною стався. А після пробіжки, мене спасає Протеїновий батончик», - поділився у сторіс Юрій, зазначивши, що завжди має з собою парочку таких батончиків, які є чудовим збалансованим перекусом.

Спортивное питание Юрия Ковриженко пресс-служба

Попереду – ще кілька тижнів тренування та збалансованого раціону. «По завершенню марафону мені самому цікаво побачити себе напівоголеним. Так що, спостерігайте», - заінтригував Юрій підписників.

Тож, редакція бажає Юрію досягти поставлених цілей! Ми впевнені, що в цьому марафоні Юрій переможе самого себе і здивує нас не тільки своїми кулінарними шедеврами, але й досконалим тілом.

Будемо стежити за його трансформацією та розповідати вам про результати.

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