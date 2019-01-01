Відомий шеф-кухар пообіцяв показати напівоголене фото

Відомий шеф-кухар пообіцяв показати напівоголене фотоАктуально
Як виявилося, Юрій, готуючись до теплого сезону, вже понад два тижні активно тренується під наглядом фітнес-тренера Марини Боржемської-Узелкової.
«Весна – час задуматися про те, як ми будемо виглядати влітку з тими клаптиками одягу, які залишимо на собі в спекотні дні, або взагалі без них на пляжі. Моя подруга, колега по СТБ і мега-крутий тренер Марина Боржемська-Узелкова запропонувала відновити наші тренування, але в онлайн форматі. Я буду в Ризі, а вона в Україні. Так що найближчі 30 днів гусениця буде перетворюватися на метелика, хоча швидше – порося на граціозну газель», - повідомив Юрій напередодні старту марафону.
Але, як відомо, без збалансованого харчування заняття спортом хорошого результату не дадуть. В цьому питанні шеф-кухарю, який є амбасадором світового експерта на ринку продуктів збалансованого харчування Herbalife Nutrition, допомагає професійний консультант з харчування. І, наразі, звісно, Юрій притримується всіх її рекомендацій щодо підбору продуктів, їх обробки та часу прийому, щоб організм отримував необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів.
Шеф-кухар також зізнався, що дотримуватися такого режиму досить важко, адже він постійно поруч з їжею. «Це особливості моєї роботи. Для когось це був би рай, але не для мене – я дуже люблю поїсти. В цій ситуації дотримуватися режиму мені допомагають продукти компанії Herbalife Nutrition».
Тренування тривають вже понад два тижні і, як зазначив Юрій, він рухається тільки вперед, як би складно не було: «на другому тижні стає досить важко. Перестаєш вірити, що все вийде. Насправді, дуже важко», - ділиться він.
Проте підтримка тренера, консультанта з харчування та підписників не дозволяють розслаблятися та втрачати віру в себе – мотивації вистачає!
«Рухаюся тільки вперед до мети. А моя ціль – це мати кубики пресу до літа», - каже Юрій. І, повідомив, що, окрім звичайних тренувань, додав ще й біг.
«Хто мене знає давно, також знає, що біг зі мною ставався також дуууууже давно. Але сьогодні він зі мною стався. А після пробіжки, мене спасає Протеїновий батончик», - поділився у сторіс Юрій, зазначивши, що завжди має з собою парочку таких батончиків, які є чудовим збалансованим перекусом.
Попереду – ще кілька тижнів тренування та збалансованого раціону. «По завершенню марафону мені самому цікаво побачити себе напівоголеним. Так що, спостерігайте», - заінтригував Юрій підписників.
Тож, редакція бажає Юрію досягти поставлених цілей! Ми впевнені, що в цьому марафоні Юрій переможе самого себе і здивує нас не тільки своїми кулінарними шедеврами, але й досконалим тілом.
Будемо стежити за його трансформацією та розповідати вам про результати.
#Мотивація_Herbalife_Nutrition #Спорт #Тренування #ЗОЖ #Протеїн #Відновлення_сили #Навантаження #Вправи
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- 5 простых правил от Аниты Луценко для тех, кто хочет начать бегать
- Как заниматься спортом дома: эффективные тренировки от звезд
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил