Жидкий хлорофилл: что это и зачем?
Регулярное употребление сырой зелени и овощей, благодаря наличию в них хлорофилла, предупреждает развитие раковых заболеваний, предотвращает развитие мочекаменной болезни, улучшает работу почек, оказывает благоприятное воздействие при нарушениях щитовидной железы, сахарном диабете, укрепляет нервную систему, повышает устойчивость к стрессам, замедляет процессы старения.
При регулярном приеме хлорофилла исчезает неприятный запах изо рта и от кожи, ослабляется специфический запах мочи, пота. Хлорофилл как лечебное средство практически нетоксичен, и случаи отравления им неизвестны.
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Хлорофилл оказывает лечебное действие при анемии, недостатке кроветворения, повышает уровень гемоглобина. Кроме того, зеленая «кровь» усиливает иммунную защиту организма, обладает бактерицидными свойствами, оказывает противовоспалительный и ранозаживляющий эффект, поддерживает нормальную микрофлору кишечника.
Для лечения и профилактики бактериальных заболеваний в официальной медицине применяют препарат из листьев эвкалипта шарикового — хлорофиллипт.
Эти средства улучшают работу иммунной системы, способствуют заживлению ран, повышают выработку молока у кормящих матерей, устраняют неприятный запах от тела и изо рта. Применение препаратов с хлорофиллом также улучшает состояние слизистых оболочек, способствует регенерации тканей и выведению токсинов из организма, оказывает общеукрепляющее действие.
Напитка из хлорофилла
Целебные зеленые коктейли можно готовить и в домашних условиях. Лучше всего для этого использовать овощи, фрукты и зелень, содержащие не только много хлорофилла, но и богатый набор витаминов, минеральных веществ и клетчатки.
В блендер загрузить несколько горстей хорошо вымытой и нарезанной зелени, кусочки овощей, фруктов, добавить кипяченой воды и хорошо все измельчить.
Соотношение зелени и фруктов, овощей — приблизительно 2:3, воды — до желаемой густоты коктейля. Можно сдобрить напиток парой чайных ложек меда. Особых дозировок для приема коктейлей нет, но обычно для взрослых это один-два стакана в день, в зависимости от переносимости и наличия тех или иных патологий в организме. Зелень для приготовления зеленых коктейлей можно использовать самую разную.
Одно из самых ценных растений, которое, помимо высокого содержания хлорофилла, богато кальцием, магнием, натрием, калием, кремнием — люцерна посевная.
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Но пить такие коктейли следует только свежеприготовленными и в первое время очень осторожно, следя за реакцией желудочно-кишечного тракта.
Зеленые коктейли можно готовить и зимой: заморозить разную зелень и по мере надобности использовать так же, как и свежую.
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