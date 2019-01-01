Жидкий хлорофилл: что это и зачем?

Хлорофилл способен оказывать сходное с гемоглобином воздействие на организм — повышать уровень кислорода в тканях, ускоряя азотистый обмен, способствовать восстановлению поврежденных тканей и полноценному питанию здоровых.

Жидкий хлорофилл: что это зачем? pixabay.com

Регулярное употребление сырой зелени и овощей, благодаря наличию в них хлорофилла, предупреждает развитие раковых заболеваний, предотвращает развитие мочекаменной болезни, улучшает работу почек, оказывает благоприятное воздействие при нарушениях щитовидной железы, сахарном диабете, укрепляет нервную систему, повышает устойчивость к стрессам, замедляет процессы старения.

При регулярном приеме хлорофилла исчезает неприятный запах изо рта и от кожи, ослабляется специфический запах мочи, пота. Хлорофилл как лечебное средство практически нетоксичен, и случаи отравления им неизвестны.

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Хлорофилл оказывает лечебное действие при анемии, недостатке кроветворения, повышает уровень гемоглобина. Кроме того, зеленая «кровь» усиливает иммунную защиту организма, обладает бактерицидными свойствами, оказывает противовоспалительный и ранозаживляющий эффект, поддерживает нормальную микрофлору кишечника.

Для лечения и профилактики бактериальных заболеваний в официальной медицине применяют препарат из листьев эвкалипта шарикового — хлорофиллипт.

Жидкий хлорофилл: что это зачем? pixabay.com

Его таблетки, спиртовой и масляный раствор эффективны против стафилококков, в том числе не поддающихся лечению антибиотиками. С помощью хлорофиллипта лечат стафилококковый сепсис, пневмонию, трофические язвы, фарингиты, ларингиты и трахеиты. Хорошо поддаются излечению ожоги, флегмоны. Также в лечебно-профилактических целях применяют биологически активные добавки на основе хлорофилла (жидкий хлорофиллин, получаемый из люцерны), хлорофиллин форте — в виде капсул.

Эти средства улучшают работу иммунной системы, способствуют заживлению ран, повышают выработку молока у кормящих матерей, устраняют неприятный запах от тела и изо рта. Применение препаратов с хлорофиллом также улучшает состояние слизистых оболочек, способствует регенерации тканей и выведению токсинов из организма, оказывает общеукрепляющее действие.

Напитка из хлорофилла

Целебные зеленые коктейли можно готовить и в домашних условиях. Лучше всего для этого использовать овощи, фрукты и зелень, содержащие не только много хлорофилла, но и богатый набор витаминов, минеральных веществ и клетчатки.

В блендер загрузить несколько горстей хорошо вымытой и нарезанной зелени, кусочки овощей, фруктов, добавить кипяченой воды и хорошо все измельчить.

Соотношение зелени и фруктов, овощей — приблизительно 2:3, воды — до желаемой густоты коктейля. Можно сдобрить напиток парой чайных ложек меда. Особых дозировок для приема коктейлей нет, но обычно для взрослых это один-два стакана в день, в зависимости от переносимости и наличия тех или иных патологий в организме. Зелень для приготовления зеленых коктейлей можно использовать самую разную.

Одно из самых ценных растений, которое, помимо высокого содержания хлорофилла, богато кальцием, магнием, натрием, калием, кремнием — люцерна посевная.

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Жидкий хлорофилл: что это зачем? pixabay.com

Но пить такие коктейли следует только свежеприготовленными и в первое время очень осторожно, следя за реакцией желудочно-кишечного тракта.

Сок из ее травы и коктейли с добавлением зелени люцерны помогают сохранить здоровье и энергию до глубокой старости, оказывают лечебно-профилактическое действие в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений дыхательной системы, сбоев в иммунной защите организма. Помимо люцерны, высоким содержанием хлорофилла отличаются листья салата, капуста брокколи, крапива, зелень злаков. Большую пользу могут принести зеленые коктейли с добавлением ботвы моркови, листьев свеклы, травы сныти, спорыша, клевера, медуницы, настурции, хризантемы и многих других растений.

Зеленые коктейли можно готовить и зимой: заморозить разную зелень и по мере надобности использовать так же, как и свежую.

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