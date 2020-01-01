Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля

Какие усиленные карантинные меры будут действовать в Киеве до конца апреля?

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Усиленные карантинные ограничения в Киеве продлили еще на две неделе. Таким образом, жесткий локдаун в Киеве будет действовать до 30 апреля. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении cтрогих ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения», - сказал Виталий Кличко.

Какие ограничения в Киеве будут действовать до 30 апреля:

запрещено пользоваться общественным транспортом лицам без спецпропуска;

запрещена работа детских садов;

школы, вузы и другие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме;

запрещена работа продуктовых ярмарок;

салоны красоты могут принимать клиентов только по предварительной записи.

Мэр также призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный формат работы, а, если возможно – отправить в отпуск. Кличко обратился и к киевлянам – он попросил соблюдать противоэпидемические правила, масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

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