Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом

Комментариев: 0
Ученые рассказали о трех глазных симптомах, которые могут указать на то, что, возможно, у вас COVID-19.
Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом
Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом
freepik.com

Читай также: Доктор Комаровский рассказал, как восстановиться после COVID-19

Если вы заметили изменение в состояние глаз - это может указывать на заражение коронавирусной инфекцией. Ученые обращают внимание на три симптома, маркирующие ковид.

Ранее Ivona рассказывала, что представители науки назвали новый срок длительности иммунитета к COVID-19.

Ученые из Anglia Ruskin University сообщили о трех глазных симптомах, указывающих на заражение человека коронавирусом.

Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом
Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом
freepik.com

Итак, что же говорят специалисты о новых глазных симптомах. По мнению экспертов, у человека с «ковид» может возникнуть жалоба на светобоязнь – это когда повышенная чувствительность к свету, особенно яркому.

Светобоязнь проявляется дискомфортом или болью в глазах, особенно при первом включении света. Также ее часто сопровождают головные боли, - объясняют представители Anglia Ruskin University.

Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом
Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом
freepik.com

Читай также: Как эффективно тренироваться дома во время карантина - советы тренера

Кроме того, к списку глазных признаков возможного заражения коронавирусом относят возникающие в органах зрения воспаление, а также зуд.

Британские ученые отмечают, что согласно последним данным, воспаление органов зрения встречается у пациентов с COVID-19 чаще всего.

Кстати, сильное покраснение глазных белков - это чаще свидетельствует о вирусном конъюнктивите, чем о коронавирусной инфекции, заметили исследователи.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: коронавирусу, covid 19, здоровье, глаза, симптомы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь