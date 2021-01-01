Ученые рассказали о трех глазных симптомах, которые могут указать на то, что, возможно, у вас COVID-19.

Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом freepik.com

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Если вы заметили изменение в состояние глаз - это может указывать на заражение коронавирусной инфекцией. Ученые обращают внимание на три симптома, маркирующие ковид.

Ранее Ivona рассказывала, что представители науки назвали новый срок длительности иммунитета к COVID-19.

Ученые из Anglia Ruskin University сообщили о трех глазных симптомах, указывающих на заражение человека коронавирусом.

Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом freepik.com

Итак, что же говорят специалисты о новых глазных симптомах. По мнению экспертов, у человека с «ковид» может возникнуть жалоба на светобоязнь – это когда повышенная чувствительность к свету, особенно яркому.

Светобоязнь проявляется дискомфортом или болью в глазах, особенно при первом включении света. Также ее часто сопровождают головные боли, - объясняют представители Anglia Ruskin University.

Названы три новых симптома, указывающие на заражение коронавирусом freepik.com

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Кроме того, к списку глазных признаков возможного заражения коронавирусом относят возникающие в органах зрения воспаление, а также зуд.

Британские ученые отмечают, что согласно последним данным, воспаление органов зрения встречается у пациентов с COVID-19 чаще всего.

Кстати, сильное покраснение глазных белков - это чаще свидетельствует о вирусном конъюнктивите, чем о коронавирусной инфекции, заметили исследователи.

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