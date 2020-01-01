Медик рассказала, почему так важно придерживаться определенного режима сна.

Недавно Ivona делилась информацией во сколько нужно ложиться спать и вредно ли спать в пижаме. А в этом материале расскажем, что говорят специалисты насчет полезного режима сна для иммунной системы в зимнее время года.

Врач-иммунолог Ирина Кобцева рекомендует в зимнее время, засыпать как можно раньше, хотя бы не позднее 22 часов. Утренний подъем также должен наступать раньше.

Это связано с тем, что световой день влияет на активность гормонов, а они в свою очередь оказывают воздействие на все системы организма, включая иммунную. Поэтому человеку важно спать в то время, когда темно и просыпаться, когда светло. Это позволит снизить уровень мелатонина, который в дневное время вызывает слабость, - заявила Ирина Кобцева.

Какой режим сна полезен для иммунитета зимой freepik.com

Медик также прокомментировала, почему позднее засыпание плохо отражается на здоровье.

Когда человек не спит до глубокой ночи, его организм стрессует, что отражается на защитных свойствах. Люди, которые полноценно и правильно спят лучше себя чувствуют и менее подвержены инфекционным заболеваниям, — подчеркнула врач-иммунолог.

Кстати, в декабре 2020 года американские ученые провели интересное исследование, связанное с важностью сна и сновидениями. Представители Калифорнийского университета поделились итогами своей научной работы в издании Science Advances.

Какой режим сна полезен для иммунитета зимой freepik.com

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Специалисты пришли к следующему выводу: сновидения, которые происходят при полноценном и качественном сне, помогают человеку не только обработать полученные за день эмоции, но и правильно справиться с ними.

Исследователи доказали, что во время быстрой и глубокой фаз сна происходит укрепление и реставрация синапсов, соединяющее нейроны головного мозга. При активной фазе человек видит сны. Если по какой-то причине проснуться в фазе быстрого сна – это помешает вышеупомянутому процессу.

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