Узнайте, что рекомендует известный украинский медик и телеведущий .

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В своем новом видеоблоге доктор Евгений Комаровский дал советы, как восстановиться после перенесенной короновирусной инфекции.

Комаровский отмечает, что эта болезнь влияет на органы дыхания, психику или внутренние органы, потому что вирус в период протекания размножается в организме. Следовательно, в нем произошли изменения. Врач говорит, что из-за этого и появились медицинские термины “постковид” и “длинный ковид”.

Доктор Комаровский рассказал, как восстановиться после COVID-19 freepik.com

Люди, которым действительно плохо, у которых сонливость, вялость, проблемы с памятью, с очень малой вероятностью будут смотреть это видео. Если ваши близкие люди перенесли коронавирус, вы должны быть к ним очень внимательны. У ⅔ переболевших коронавирусом - психические расстройства и у 20% из них возникают суицидальные мысли. Вы должны организовать консультации специалистов, психологов, психиатров.

Если у человека, переболевшего коронавирусом появилась жалоба на отдышку - медик советует простую дыхательную гимнастику и следующие рекомендации:

1) Поддержание параметров влажности воздуха: чистый воздух, вентиляция, чтобы не пересыхали слизистые оболочки, не было дефицита жидкости, любой час, проведенный на чистом воздухе надо использовать. 2) Дыхательная гимнастика. Самое простое: глубокий вдох и препятствие на выходе. Или длинный вдох - короткий выдох. Если вы три раза в день по пять минут так посидите-подышите, для ваших легких будет очень хорошо. Но нужно, чтобы в комнате было 20 градусов, это оптимально.

Доктор Комаровский рассказал, как восстановиться после COVID-19 freepik.com

Доктор Комаровский отмечает, что пока нет медицинских препаратов от коронавируса и его последствий, то он видит большой плюс в физических нагрузках.

Когда надо пройтись, присесть, повернуться, встать, что-то сделать. Ходить, ездить на велосипеде, просто двигаться, перемещаться в пространстве. Это хорошо не только для мыщц, но и для вашей нервной системы. Главное правило - минимум 30 минут динамической нагрузки в течение дня. Разделите это на 6 раз по 5 минут.

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Врач Евгений Комаровский говорит, что для восстановления нервной системы тоже нужны физические упражнения. Именно такие нагрузки, где необходимо ориентироваться в пространстве, когда человек будет идти по неровной поверхности, например, по лесу – там как раз извилистые тропки. Тогда работает вестибулярный аппарат и ориентация в пространстве.

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