Узнайте, влияет ли коронавирусная инфекция на репродуктивную систему .

Сексолог рассказал, как COVID-19 влияет на интимную жизнь freepik.com

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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук считает, что восстановление после COVID-19 может повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни. Как долго будет длиться восстановление, зависит от степени протекания вируса.

Если человек столкнулся с обширным поражением легких, в таких случаях его реабилитация может продлится даже на полгода. Врач подчеркивает, что на этот срок могут ухудшится интимные отношения.

Сексолог рассказал, как COVID-19 влияет на интимную жизнь freepik.com

Сексолог Евгений Кульгавчук уверен, если заболевший перенес коронавирус в легкой форме, все равно есть риск, что это отразится на здоровье. Пациенту потребуется время, чтобы восстановить сосуды.

Ссылаясь на многочисленные исследования, эксперт считает, что коронавирус может пагубно воздействовать на репродуктивную систему.

Сексолог рассказал, как COVID-19 влияет на интимную жизнь freepik.com

Для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал, — подчеркнул сексолог.

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Но все же, по мнению специалиста, влияние коронавируса на репродуктивную функцию еще предстоит оценить. Правда, на сегодняшний день уже есть известные факты о негативном влиянии коронавуруса на выработку тестостерона.

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