Реально ли заразиться на улице?

Можно ли заразиться коронавирусом на улице freepik.com

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Эпидемиологи сообщают, что передача коронавирусной инфекции может произойти на улице, но шансы этого невелики.

Свежий воздух как бы “разбавляет“ концентрацию вируса. На воздухе также легче улетучиваются жидкие капли, внутри которых содержатся вирусные частицы. К тому же, вирус, находящийся на поверхности благодаря ультрафиолетовым лучам убивается.

Можно ли заразиться коронавирусом на улице freepik.com

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Но риск заразиться на улице однозначно есть.

Было проведено исследование, которое показало, что 15 минутное общение на близком расстоянии произвело к заражению, мужчина в Китае подхватил коронавирус от своего собеседника.

Когда человек заражен, и может даже сам того не знает, он выделяет вирусные частицы с дыханием, особенно с кашлем или покашливанием. Какие-то капли падают на пол, а часть из них может попасть рядом стоящему человеку на глаза, нос или рот. Даже если между вами 2 метра расстояния.

Человек у которого протекает сейчас эта инфекция выделяет в воздух более мелкие, аэрозольные частицы. В помещении они накапливаются в воздухе, что может быть опасно, но снаружи быстро рассеиваются.

Можно ли заразиться коронавирусом на улице freepik.com

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Заразиться на улице есть риск в том случае, если рядом проходящий прохожий будет без маски, и он будет кашлять или чихать.

Где чаще всего случается заражение коронавирусом: на рынке, автобусных остановках, террасы, вирус сохраняется на ручках мусорных баков и кнопках переключения пешеходного перехода. Но, все равно, наиболее опасное место – это закрытые и плохо проветриваемые помещения.

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