Раскрыт лайфхак, как легко проверить надежность защиты маски
Недавно Ivona сообщала, как не заразиться коронавирусом: если кто-то из членов семьи почувствовал симптомы, а также, что ученые рассказали, почему маски не останавливают распространение COVID-19. Дело в том, что очень важно, какая маска и как ее носить.
В этом материале рассмотрим, как проверить – надежно ли защищает ваша маска от вирусов.
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Американский эпидемиолог Энн Римоан дал простой лайфхак с помощью которого можно проверить маску, которой вы пользуетесь в данный момент.
Медик отмечает, что много факторов полезности этого популярного средства защиты зависит от того, как маску редко стирают, меняют и вообще, из чего она сделана и прочее. Чем больше правил и рекомендаций не соблюдается, тем риск заразиться коронавирусом значительно выше.
Чем больше слоев содержит ваша маска, тем она безопаснее. Вот простой тест для проверки ее проницаемости – надеть маску, а затем попытаться задуть свечу. Если это сработает, маска, вероятно, не очень эффективна, - поделился эпидемиолог.
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