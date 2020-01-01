Ученые назвали новый срок длительности иммунитета к COVID-19
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В 2020 году проходило много различных исследований, где ученые определяли, устойчивость иммунитета к коронавирусной инфекции.
Так, на данный момент известно, что пациент, переболевший COVID-19, обладает антителами к вирусу в течение нескольких месяцев.
Недавно прошли исследования, где ученые из Университета Монаша, расположенного в Мельбурне, получили новый оптимистический ответ по данной актуальной теме.
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Австралийские ученые выяснили, что у людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, иммунная память сохраняется около восьми месяцев.
Чтобы по итогу получить такую информацию, было взято в работу 36 образцов крови 25 пациентов с коронавирусом. Специалисты изучали иммунные реакции, начиная с 4-го дня после заражения до 242-го дня после заражения.
Исходя из нового отчета, определенные клетки иммунитета фактически «запоминают» инфекцию, вызванную COVID-19. Когда организм поддается повторному заражению вирусом В-клетки памяти запускают иммунный ответ, быстро производящий новые антитела.
Исследования продемонстрировали следующую картину: количество антител против коронавируса начинает уменьшаться уже через 20 дней после заражения, пациенты продолжают обладать В-клетками памяти, распознающими один из двух ключевых компонентов вируса SARS-CoV-2.
По словам ученых, эти клетки сохраняют память о COVID-19 даже через восемь месяцев после первого заражения.
Данные результаты однозначно показывают, что пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, сохраняют иммунитет, — сообщает доцент Университета Монаша Менно ван Зельм. - Это вселяет надежду на то, что уже разработанные вакцины и те, которые появятся в будущем, обеспечат долгосрочную защиту.
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