Вредно ли спать в пижаме
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Когда человек засыпает в пижаме, то бактерии, которые скапливаются на теле еще больше размножаются.
Ученые пришли к выводу, что на процесс размножения бактерий влияет два основных фактора – тепло и влажность. И в данном случаи пижама – это одежда, обеспечивающая человеческому телу тепло и влажность.
К тому же, пижама мешает выспаться, ведь она отвечает за дополнительное тепло телу, которое может показаться излишним. Из-за ощущения жары вы вряд ли получите хороший, качественный сон, и на утро есть все шансы не выглядеть бодрым и свежим.
Поэтому, можно сделать вывод, что сон без пижамы или в другой более легкой одежде – это гарантия вашего здоровья и защиты от бактерий.
Кстати, недавно Ivona рассказывала, во сколько нужно ложиться спать.
Отсутствие полноценного сна может навредить здоровью и стать причиной возникновения ряда заболеваний: сахарного диабета, инсульта, депрессий, а также сказывается на отношениях.
Для хорошего качественного сна важно не перегреваться, не переохлаждаться и находиться в так называемом состоянии термонейтральности. При этом температура окружающей среды оптимальна и организму требуется минимум затрат на регулировку собственной температуры, - подчеркивают представители американской организации National Sleep Foundation.
Кстати, стоит отметить важную интересную особенность: перед сном тело человека охлаждается и это нормальный процесс, ему не нужно мешать, он помогает заснуть быстрее и глубже.
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