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Вредно ли спать в пижаме

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Узнайте, что думают ученые на этот счет .
Вредно ли спать в пижаме
Вредно ли спать в пижаме
freepik.com

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Когда человек засыпает в пижаме, то бактерии, которые скапливаются на теле еще больше размножаются.

Ученые пришли к выводу, что на процесс размножения бактерий влияет два основных фактора – тепло и влажность. И в данном случаи пижама – это одежда, обеспечивающая человеческому телу тепло и влажность.

Вредно ли спать в пижаме
Вредно ли спать в пижаме
freepik.com

К тому же, пижама мешает выспаться, ведь она отвечает за дополнительное тепло телу, которое может показаться излишним. Из-за ощущения жары вы вряд ли получите хороший, качественный сон, и на утро есть все шансы не выглядеть бодрым и свежим.

Поэтому, можно сделать вывод, что сон без пижамы или в другой более легкой одежде – это гарантия вашего здоровья и защиты от бактерий.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, во сколько нужно ложиться спать.

Вредно ли спать в пижаме
Вредно ли спать в пижаме
freepik.com

Отсутствие полноценного сна может навредить здоровью и стать причиной возникновения ряда заболеваний: сахарного диабета, инсульта, депрессий, а также сказывается на отношениях.

Для хорошего качественного сна важно не перегреваться, не переохлаждаться и находиться в так называемом состоянии термонейтральности. При этом температура окружающей среды оптимальна и организму требуется минимум затрат на регулировку собственной температуры, - подчеркивают представители американской организации National Sleep Foundation.

Кстати, стоит отметить важную интересную особенность: перед сном тело человека охлаждается и это нормальный процесс, ему не нужно мешать, он помогает заснуть быстрее и глубже.

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Теги: сон, здоровье, эксперты, вред, ученые
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Источник: ivonа bigmir)net

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