Узнайте, можно ли употреблять воду, которую кипятили несколько раз и вредна ли накипь в чайнике .

Можно ли кипятить воду в чайнике несколько раз freepik.com

Кто из нас не кипятил воду по несколько раз, чтобы заварить себе чашку горячего чая или ароматного кофе? Не выливать же ранее уже кипяченую воду из чайника.

Кстати, недавно Ivona рассказывала о пользе зеленого чая.

Можно ли кипятить воду в чайнике несколько раз freepik.com

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Многие думают, что повторное кипячение воды из-под крана увеличивает концентрацию различных примесей. И такая вода уже становится «вредной».

Кстати, а вы замечали, что повторное кипячение оставляет на стенках прибора соли кальция и магния – так называемая накипь.

Накипь в чайнике – что делать?

Увидели накипь на дне или на стенках чайника – удаляйте, вскипятите немного лимонной кислоты с водой и накипь вся сойдет. Накипь не несет какой-то колоссальный вред здоровью, но точно портит вашу бытовую технику. И такое касается не только чайников, а утюгов, отпаривателей, стиральных и посудомоечных машин.

Можно ли кипятить воду в чайнике несколько раз freepik.com

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В каких же случаях кипяченая водопроводная вода несет опасность: если ее кипятить длительный период времени и выпаривать при очень высокой температуре.

Даже если выпить такую «мертвую» воду – ничего не произойдет за раз. Реальна угроза здоровью в случае ежедневного употребления и в течении длительного времени.

Итак, можно ли пить воду, которую кипятили несколько раз?

Да, можно. С точки зрения химии в воде почти ничего не меняется. Следите, когда появляется накипь в чайнике, ее нужно не забывать устранять.

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