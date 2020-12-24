Узнайте, какая доза семечек яблок может нанести вред здоровью .

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Врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева считает, что в составе семечек яблок содержится токсичное соединение амигдалин.



В интервью изданию «Комсомольская правда» врач прошлась по свойствам фрукта, и отметила в плодах главный минус: семечки яблок наделены ядовитым веществом – амигдалином. Если их съесть, есть риск навредить здоровью, вплоть до отравления.

Гастроэнтеролог Ольга Аришева рассказала, насколько могут быть опасны проглоченные семечки яблок.

Случайно проглотив несколько, переживать не стоит. Для человека опасна гораздо более существенная доза, - отметила врач.

Насколько могут быть опасны проглоченные семечки яблок freepik.com

Медик, кстати, считает, что яблоки не являются источником витамина С, этого полезного вещества довольно мало. Частое употребление яблок может негативно сказаться на зубной эмали, потому что плоды богаты на кислоты. Так что знайте меру и не переедайте их!

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