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4 продукта для сохранения женской молодости

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Какие полезные продукты, по мнению специалистов, могут продлить женскую молодость .
4 продукта для сохранения женской молодости
4 продукта для сохранения женской молодости
freepik.com

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Издание The Health Site сообщило, что диетологи рекомендуют включать в рацион представительницам прекрасного пола для сохранения женской молодости.

Итак, какие же витаминные продукты должны быть в вашем рационе.

  • Томатный сок

4 продукта для сохранения женской молодости
4 продукта для сохранения женской молодости
freepik.com

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Этот напиток содержит витамин С. Томатный сок славится тем, что является еще отличным питанием для кожи. В составе помидор содержится ликопен - это вещество выполняет защитную функцию от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, томатный сок обладает противовоспалительными свойствами, предотвращающие покраснения и отечности.

  • Зеленый горошек

4 продукта для сохранения женской молодости
4 продукта для сохранения женской молодости
freepik.com

В зеленом горошке тоже есть витамин С. А еще этот полезный продукт включает в себя разнообразие антиоксиданты: флавоноиды, катехины, эпикатехин, каротиноид и альфа-каротин. Перечисленные вещества благотворно влияют на задержку признаков старения.

  • Апельсины

4 продукта для сохранения женской молодости
4 продукта для сохранения женской молодости
freepik.com

Представитель цитрусовых содержит большую концентрацию лимонной кислоты, которая уменьшает чрезмерную жирность кожи и борется с высыпаниями, улучшая общее состояние и внешний вид. Кстати, именно кожура апельсина богата на витамин С, чем мякоть. Измельчив ее - можно использовать как скраб для тела.

  • Картофель

4 продукта для сохранения женской молодости
4 продукта для сохранения женской молодости
freepik.com

В картофеле есть не только углеводы. Корнеплоды содержат большое количество витамина C. В одной картофелине среднего размера весом в 150 г почти половина рекомендуемой суточной нормы витамина C (90 мг), если съесть ее с кожурой.

Ранее Ivona рассказывала о самых полезных продуктах в зимнем рационе.

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Теги: правильное питание, диетологи
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Источник: Ivonа bigmir)net

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