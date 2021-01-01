Узнайте, какие продукты употреблять в определенное время, чтобы получить максимальную пользу для организма .

Питаемся правильно: какие продукты нужно есть в определенное время freepik.com

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Специалисты в области питания составили список, в какое время лучше есть некоторые продукты.

Яблоки подходят для завтраков и перекусов, их лучше есть до 14:00. Яблоки способствуют улучшению работы ЖКТ и избавляют от запоров. Кстати, за счет пектина они провоцируют аппетит.

Для утреннего приема пищи подойдут блюда из творога, также можно лакомиться этим продуктом в обед. Творог не перегружает желудок, но есть риск обострить хронические заболевания, чаще всего во время сна.

Питаемся правильно: какие продукты нужно есть в определенное время freepik.com

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От сладостей лучше отказаться на пустой желудок, так что забывайте о конфетах и прочих кондитерских изделий натощак. Во второй половине дня сладкие вкусности противопоказаны для употребления, иначе продеться бороться с лишним весом.

Если вы активный человек, то вам можно есть рис на обед. Рис – калорийный, поэтому для ужина он не подходит. Специалисты рекомендуют обедать мясом. Эта еда влияет на работу мозга. Из-за того, что мясо долго переваривается на ужин его лучше не есть.

Питаемся правильно: какие продукты нужно есть в определенное время freepik.com

Что можно есть вечером: овощи, рыбу и морепродукты, а также грецкие орехи – только знайте меру, несмотря на содержание полезного Омега-3, они калорийные.

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