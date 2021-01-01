Диетолог Яна Кравченко: Хочу оправдать картошку

Диетолог Яна Кравченко эксклюзивно рассказала Ivona, как есть и не толстеть, особенно в новогодние праздники.

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Скоро Новый год, Рождество и… лишние килограммы на стратегически важных местах. Как сделать так, чтобы есть и не толстеть? Перед началом зимних праздников в гости к ведущим программы “Утро ДОМа“ Юлии Крапивиной и Константину Октябрьскому пришла диетолог-консультант Яна Кравченко. Она поделилась со зрителями государственного телеканала “Дом“ своими лайфхаками и профессиональными советами.

Перед застольем желательно что-то перекусить, – советует Яна. – Например, съесть супчик. Во-первых, он уже займёт какое-то место у вас в желудке. Во-вторых, в мозг поступят сигналы, что мы уже начали есть, поэтому можно не спешить и расслабиться – вы уже за столом. Ещё один лайфхак – вдыхайте запах еды. Это тоже даст сигнал мозгу, что еда уже здесь – сиди, расслабляйся. Что ещё порекомендовать? Вы же за столом не только едите. Поэтому ещё можно петь. Рот уже будет занят (смеётся, – ред. ). Также можно танцевать и разговаривать с приятными людьми. Это же праздник!

Если говорить о ежедневном питании. Что посоветуете на завтрак?

Очень приветствуются овощи – на завтрак, обед и ужин. Всё можно исправить количеством овощей, то есть клетчаткой. Она вбирает в себя определенные жиры и сахар. Кроме овощей, на завтрак подойдёт варёное яйцо или яйцо-пашот, ещё можно его запечь. Плюс ложечка какой-то каши. К этому, как я уже говорила, овощи: синяя капуста, отварная свёкла, морская капуста. Если взять нашу утреннюю тарелку, то половину на ней должны занимать овощи. Можно добавить семечки, орехи – это даст нам насыщение. Хорошо подойдут и бобовые, например, хумус или фасоль. Завтрак должен составлять где-то 35% нашего дневного объёма пищи. То есть это можно нормально так поесть.

А если мужчины требуют на стол бекон и сыр?

Понимаете, бекон, как и всё жареное, несёт нам воспалительные процессы. Зачем нам такое печальное будущее? По поводу сыра – его можно разрешить. Но пусть он будет белый: фета, моцарелла, брынза. Это всё можно.

На завтра – овощи и фрукты: диетолог Яна Кравченко pixabay.com

Как приучить к здоровому питанию детей?

Прежде всего – подавать пример. Если в доме много вредной пищи, то приучить будет сложно. Если ребёнок не ест овощи, то педиатры рекомендуют предлагать один овощ 20-30 раз – по кусочку. Или маскировать. Например, я сушёные белые грибы маскирую чечевицей. Поверьте, в этом вкуснейшем блюде грибы не распознает даже взрослый! Когда мои клиенты жалуются, что их дети не едят овощи, я спрашиваю: “А что они едят? Морковь едят?“ – “Да“. “Борщ едят?“ – “Да“. Кстати, гениальное блюдо. Там есть и свёкла, и капуста, и морковка. Это всё уже считается в дневную норму овощей. Если пройтись по списку блюд ребёнка, то всё равно есть что-то из овощей.

А что делать с авитаминозом? Он всегда приходит, хотя его никто не ждет.

Если вы нормально едите летом – у вас насыщенный рацион, продолжаете это делать зимой, осенью и весной, то авитаминоз вам не страшен. А если чувствуете, что где-то что-то пошло не так, то всегда можно сделать анализ на микроэлементы. Например, есть анализ по волосам, очень достоверный. Потом вы консультируетесь или с диетологом, который распишет вам питание, или с врачом, который назначит добавки. Если действительно чего-то не хватает или у вас пограничная норма, то это уже сигнал для того, чтобы дополнительно употреблять витамины, но витамины высокого качества.

О пищевых привычках украинцев. Как вы считаете, есть какие-то нездоровые пристрастия?

Есть продукты, которые категорически запрещены. Абсолютным злом на планете Земля считается сахар в чистом виде. Потому что мы и так его много едим! Он везде: и в сладких фруктах, и в ягодах, и в хлебе, в кашах, даже в овощах. Это не значит, что надо отказываться от овощей или ягод. Нет. Нам просто надо отказаться от сахара в чистом виде. Он повреждает наши клетки. Он провоцирует морщины на лице, воспалительные процессы в организме. Может давать ухудшение зрения, боль в суставах, в спине. То есть может выстрелить где угодно. Мы не приспособлены к сахару в чистом виде. Плюс надо исключить продукты, которые относятся к лёгким углеводам. Они очень легко усваиваются и поднимают сахар в крови. Тройка антилидеров питания: сахар, белая мука и белый рис.

Как есть и не толстеть - диетолог Яна Кравченко freepik.com

Как белый рис?!

Да. Представьте, что с нормального белого риса забрали оболочку – излюбленное место обитания витаминов группы В, и оставили один крахмал, который не несёт никакой пользы. То есть витамин В, который позитивно влияет на состояние вашей нервной системы, кожи и волос – его удалили и оставили то, что даёт воспаление. А вот нешлифованный рис кушать можно.

Ещё хочу оправдать картошку. В диетологии существует такое “страшное“ название, как гликемический индекс продуктов. Это то, как быстро продукт поднимает уровень сахара в крови. И он может зависеть от способа его приготовления. Например, если мы сделаем пюре – это будет высокий гликемический индекс. Но если мы картошку отварим или сделаем “в мундире“ и остудим – это совсем другой разговор! Это будет низкий гликемический индекс, а все витамины, калий, нерастворимая клетчатка и много чего хорошего – останутся.

Убираем из рациона вредные продукты – это раз. И два – чтобы не поправиться, вам просто надо отрабатывать столько же килокалорий, сколько вы наедаете, а также разумно распределять своё питание в течение дня – на завтрак, обед и ужин.

Телеканал «Дом»* Государственный телеканал, который вещает на временно оккупированных территориях.

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