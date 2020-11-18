Как укрепить женский организм в период пандемии

Сейчас, как никогда, важно поддерживать иммунную систему.
Иммунитет женщины зависит не только от правильных полезных привычек, но и гормонального фона. Любой дисбаланс может легко ослабить организм. Чтобы сохранять крепкий иммунитет в холодную пору года и в период пандемии – отнеситесь к тому вопросу комплексно.
Придерживайтесь следующих правил:
Сон
Хороший сон всегда способствует организму восстановиться, а также чувствовать себя бодрее и активнее. Для полноценного сна выделяйте не меньше 8 часов.
Избегайте стрессов
Со стрессами мы сталкиваемся каждый день – это неизбежно. Короткий стресс позволяет нам лучше концентрироваться и решать проблемы. Если же вы столкнулись с долгосрочным стрессом, то проблем со здоровьем и истощением организма не избежать. Делайте все возможное, чтобы избегать таких стрессов! Релакцируйте, запишитесь на йогу, научитесь медитировать, также в таких ситуациях помогает спорт, особенно на свежем воздухе.
Поддерживайте гормональный баланс
Для женщины очень важен ее гормональный фон. В каких случаях гормональный баланс нарушается? Как правило, это период приема контрацептивов, после рождения ребенка и при менопаузах. Повлиять на улучшение гормонального фона могут негормональные препараты с фитоэстрогенами. Проконсультируйтесь с вашим семейным врачом. Специалист, который вас наблюдает, даст вам конкретные рекомендации на этот счет.
Откажитесь от диет - сейчас не время! Женскому организму важно получать сбалансированное питание с белками, жирами и углеводами. Следите и за работой кишечника. Если беспокоят запоры — включи в свой рацион клетчатку, это натуральное средство оздоровит кишечник, где и формируется наш иммунитет.
Принимайте витамины
Для крепкого иммунитета нужно не только питаться полезными продуктами, но и принимать витамины. Витаминно-минеральный комплекс даст вам дополнительную энергию и подарит тонус организму, кроме этого, укрепит иммунитет и избавит от плохого настроения. По выбору витаминов – посоветуйтесь с семейным доктором, зная ваши особенности, он подскажет, что вам лучшего всего подходит. Ранее Ivona писала, как заключить декларацию с семейным врачом.
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