Какие правила помогут поддержать иммунную систему .

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Сейчас, как никогда, важно поддерживать иммунную систему.

Иммунитет женщины зависит не только от правильных полезных привычек, но и гормонального фона. Любой дисбаланс может легко ослабить организм. Чтобы сохранять крепкий иммунитет в холодную пору года и в период пандемии – отнеситесь к тому вопросу комплексно.

Придерживайтесь следующих правил:

Сон

Как укрепить женский организм в период пандемии freepik.com

Избегайте стрессов

Хороший сон всегда способствует организму восстановиться, а также чувствовать себя бодрее и активнее. Для полноценного сна выделяйте не меньше 8 часов.

Как укрепить женский организм в период пандемии freepik.com

Поддерживайте гормональный баланс

Со стрессами мы сталкиваемся каждый день – это неизбежно. Короткий стресс позволяет нам лучше концентрироваться и решать проблемы. Если же вы столкнулись с долгосрочным стрессом, то проблем со здоровьем и истощением организма не избежать. Делайте все возможное, чтобы избегать таких стрессов! Релакцируйте, запишитесь на йогу, научитесь медитировать, также в таких ситуациях помогает спорт, особенно на свежем воздухе.

Как укрепить женский организм в период пандемии freepik.com

Правильное питание

Для женщины очень важен ее гормональный фон. В каких случаях гормональный баланс нарушается? Как правило, это период приема контрацептивов, после рождения ребенка и при менопаузах. Повлиять на улучшение гормонального фона могут негормональные препараты с фитоэстрогенами. Проконсультируйтесь с вашим семейным врачом. Специалист, который вас наблюдает, даст вам конкретные рекомендации на этот счет.

Как укрепить женский организм в период пандемии freepik.com

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Откажитесь от диет - сейчас не время! Женскому организму важно получать сбалансированное питание с белками, жирами и углеводами. Следите и за работой кишечника. Если беспокоят запоры — включи в свой рацион клетчатку, это натуральное средство оздоровит кишечник, где и формируется наш иммунитет.

Принимайте витамины

Как укрепить женский организм в период пандемии freepik.com

Для крепкого иммунитета нужно не только питаться полезными продуктами, но и принимать витамины. Витаминно-минеральный комплекс даст вам дополнительную энергию и подарит тонус организму, кроме этого, укрепит иммунитет и избавит от плохого настроения. По выбору витаминов – посоветуйтесь с семейным доктором, зная ваши особенности, он подскажет, что вам лучшего всего подходит. Ранее Ivona писала, как заключить декларацию с семейным врачом

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