Украинская медреформа 2018: как правильно заключить договор с семейным врачом

Узнайте, как заключить декларацию на медицинское обслуживание с семейным врачом, терапевтом, педиатром.

Какова процедура заключения договора с семейным врачом, какие для этого нужны документы, каков порядок оформления медицинской декларации, вам расскажет Ivona. Эти правила прописаны в документе "Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь", который вступит в силу в ближайшее время после согласования в центральных органах исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Медицинская реформа в Украине поэтапно внедряется, набирает силу и вот уже скоро стартует. Начиная с апреля 2018 года, в стране пройдет национальная кампания, согласно которой украинцам предстоит выбрать себе семейного врача, терапевта, педиатра или других специалистов для медицинского обслуживания.

Что нужно знать о медицинской декларации

Медицинская декларация – это документ, который свидетельствует о желании человека получать медицинское обслуживание у какого-то определенного выбранного им врача и дает понять государству, в какое медучреждение следует перечислять деньги за его лечение.

Человек вправе в любой момент изменить свое решение и заключить договор с другим врачом по своему желанию. В этом случае его предыдущая декларация на медобслуживание автоматически аннулируется, а все изменения фиксируются в единой электронной системе.

Для заключения договора на медобслуживание необходимо, чтобы выбранное медицинское учреждение входило в электронную систему здравоохранения "Электронное здоровье". Проверить данную информацию можно в реестре на сайте.

Пациент не ограничен в своем выборе врача пропиской или местом проживания и может заключать договор по своему желанию.

Врач может не заключать договор с пациентом, если у него уже имеется максимально рекомендованное количество пациентов, которое в разных больницах и поликлиниках составляет от 900 до 2000 человек.

Если человек вовремя не оформит договор с семейным врачом, то, начиная с 2020 года, он рискует в самый ответственный момент оказаться без экстренной медицинской помощи.

Как заключить договор с семейным врачом:

Выберите семейного врача, терапевта или педиатра, у которого вы желаете получать медицинское обслуживание. Читайте также: Как улучшить обмен веществ Удостоверьтесь, что медучреждение, где работает выбранный вами доктор, входит в электронную систему здравоохранения "Электронное здоровье". Возьмите с собой паспорт, налоговый номер, свидетельство о рождении ребенка (если вам нужно оформить договор на ребенка), а также свой мобильный телефон. Уполномоченное лицо медучреждения (регистратор, медсестра, врач или другое лицо) внесет ваши данные и контактный телефон в систему "Электронное здоровье". Проверьте правильность всех указанных данных. После этой проверки уполномоченное лицо медучреждения должно распечатать декларацию в двух экземплярах, которые даст вам на подпись. Один экземпляр останется в медучреждении, другой – у вас. Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

Напомним, ранее мы писали о том, когда состоится переход на летнее время 2018 в Украине.