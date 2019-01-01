Запомните эти 5 действий, чтобы никогда не мерзнуть в холодную погоду

Почему нельзя пить горячие напитки перед выходом из дома .

5 действий, чтобы никогда не мерзнуть в холодную погоду freepik.com

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С каждым днем температура все опускается ниже и ниже, становится ветренее и холоднее. Вот только организм не спешит быстро перестроиться к таким переменам.

Если, выходя на улицу вы начинаете сразу мерзнуть, то вам нужно обязательно следовать следующим советам.

Забудьте о диетах, вам нужны калории

5 действий, чтобы никогда не мерзнуть в холодную погоду freepik.com

Держите руки и ноги в тепле

В зимний сезон старайтесь съедать на 400 калорий больше. После приема пищи основная часть полученной от еды энергии пойдет на обогрев организма. Исключите из вашего меню легкие овощные салаты, разнообразьте блюда теплыми супами, кашами, картофелем - такие продукты богаты на углеводы.

5 действий, чтобы никогда не мерзнуть в холодную погоду freepik.com

Запаситесь вещами

Как правило, у многих сперва подмерзают руки и ноги. Эти места особенно чувствуют холод. Замените кожаные перчатки на теплые шерстяные варежки. Кстати, ваша обувь не должна быть тесной. Даже теплые меховые сапоги не будут согревать в мороз, если они вам жмут.

Некоторые полагают, что один хороший свитер всегда согреет. Увы, это далеко не так. В холодную пору года старайтесь одеваться многослойно. Но, не переборщите с количеством одежды, чтобы она не сковывала ваши движения, и вам не было тесно.

По утрам — душ

5 действий, чтобы никогда не мерзнуть в холодную погоду freepik.com

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Не хотите мерзнуть? Тогда берите за правило начинать свой день с контрастного, и немного прохладного душа. Не сильно теплая вода стимулирует кровообращение, и организм активнее снабжает кровью внутренние органы. После такого душа улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, и, кроме этого, вы перестанете быть таким чувствительными к холоду.

Греемся правильно

5 действий, чтобы никогда не мерзнуть в холодную погоду freepik.com

Старая добрая традиция: выпить сто грамм и согреешься, - не сильно вам поможет. Алкоголь согревает лишь на время, после, организм теряет тепло. Не рекомендуется пить горячие напитки перед выходом из дома или офиса, вы можете навредить своему здоровью. Сначала вы разогреете слизистую, а потом вдохнете холодный воздух, в итоге – переохлаждение.

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