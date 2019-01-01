Запомните эти 5 действий, чтобы никогда не мерзнуть в холодную погоду
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С каждым днем температура все опускается ниже и ниже, становится ветренее и холоднее. Вот только организм не спешит быстро перестроиться к таким переменам.
Если, выходя на улицу вы начинаете сразу мерзнуть, то вам нужно обязательно следовать следующим советам.
- Забудьте о диетах, вам нужны калории
- Держите руки и ноги в тепле
- Запаситесь вещами
Некоторые полагают, что один хороший свитер всегда согреет. Увы, это далеко не так. В холодную пору года старайтесь одеваться многослойно. Но, не переборщите с количеством одежды, чтобы она не сковывала ваши движения, и вам не было тесно.
- По утрам — душ
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Не хотите мерзнуть? Тогда берите за правило начинать свой день с контрастного, и немного прохладного душа. Не сильно теплая вода стимулирует кровообращение, и организм активнее снабжает кровью внутренние органы. После такого душа улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, и, кроме этого, вы перестанете быть таким чувствительными к холоду.
Греемся правильно
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