В Украине и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро вторника, 18 ноября, зафиксировано 12 496 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 256 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 8 096 человек.

Всего в Киеве подтверждено 53 855 случая COVID-19. По состоянию на утро 18 ноября в Киеве зафиксировано 1 213 новых случая коронавируса за сутки. Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 570 153 человек, выздоровели – 259 079 человек, а летальных случаев было зафиксировано 10 117.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 56 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 11,3 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (8,9 млн зараженных), третье место — Бразилия (5,9 млн зараженных).

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