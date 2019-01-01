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Диетолог рассказала, что следует знать о пребиотиках и пробиотиках

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Узнайте, чем отличаются пробиотики от пребиотиков.
Диетолог рассказала, что следует знать о пребиотиках и пробиотиках
Диетолог рассказала, что следует знать о пребиотиках и пробиотиках
Depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram поделилась информацией о пребиотиках и пробиотиках. 

Диетолог отметила. что каждый, наверняка, хоть раз слышал эти слова, но все  ли знают их значение? Что тебе приходит на ум, когда ты слышишь слово “пробиотик”. Реклама йогуртов? Начнем с того, что это бактерии, а бактерии в свою очередь делятся на “хорошие” и “плохие”. Пробиотики работают на стороне “добра”  и поддерживают баланс микрофлоры кишечника, помогая процессу пищеварения. Содержатся они в кисломолочных продуктах, йогуртах, сметане и в некоторых видах мягких сыров.

Диетолог рассказала, что следует знать о пребиотиках и пробиотиках
Диетолог рассказала, что следует знать о пребиотиках и пробиотиках
Depositphotos.com

Пребиотики в свою очередь НЕ являются бактериями, но они помогают пробиотикам работать в кишечнике. Пребиотики - это клетчатка, которая не переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта, но ее прекрасно перерабатывают полезные бактерии.
Источники пребиотиков:

  • цельнозерновые продукты - крупы, хлеб;
  • овощи;
  • фрукты и ягоды.

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Пребиотики и пробиотики плотно между собой взаимодействуют и их тандем крайне важен для здорового пищеварения. Также они необходимы для нормального функционирования иммунной системы, 70% клеток которой расположены в кишечнике.
Есть масса вариантов пробиотических добавок, но диетолог считает, что лучше сбалансировано питаться и получать их из еды.

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Теги: диетолог, советы диетолога, Светлана Фус, пробиотики
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