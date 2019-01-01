Узнайте, как отражается на здоровье быстрая потеря веса.

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О том. что строгие диеты негативно сказываются на здоровье известно всем. Многие ,желая поскорее похудеть, забывают о последствиях, а некоторые считают, что проблемы со здоровьем обойдут их стороной. Ivona расскажет, как на здоровье могут отразиться строгие диеты.

Изменение настроения

Из-за строгих диет часто можно испытывать недостаток энергии и изменение настроения. Когда вы сокращаете калории, ваше тело получает меньше пищи для преобразования в энергию. Уровень сахара в крови, как правило, падает, и это может привести к усталости, раздражительности.



Побочные эффекты строгих диет Depositphotos.com

Замедляется метаболизм

Когда ваше тело испытывает дефицит калорий , ваш метаболизм естественным образом замедляется для сохранения энергии. Это может фактически остановить потерю веса и привести к потере мышечного тонуса.

Проблемы с пищеварением

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Для правильного пищеварения требуется достаточное количество клетчатки и воды, которые ваш организм получает из различных продуктов, таких как фрукты, овощи и злаки. Когда вы ограничиваете потребление калорий и пищевых групп, это может привести к замедлению пищеварения, запорам и вздутию живота. Кроме того, на функцию желчного пузыря может отрицательно влиять снижение калорий и уровня холестерина, что может привести к образованию камней в желчном пузыре.



Побочные эффекты строгих диет Depositphotos.com

Дефицит витаминов

Резкое сокращение калорий означает лишение вашего тела топлива, необходимого для его функционирования. Например, из-за строгих диет ваше тело не может поглощать жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K. Эти витамины действуют как мощные антиоксиданты, борясь со свободными радикалами, предотвращая воспаление и болезни, а также поддерживая рост клеток, функцию иммунной системы, когнитивные способности и здоровье костей.

Стоит отметить, что после строгой диеты резкое возобновление нормального питания может спровоцировать снижение уровня фосфора, магния и калия и привести к сердечной недостаточности.

Головные боли

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Еще одним побочным эффектом небезопасной, быстрой потери веса являются частые головные боли. Как и в случае усталости, головные боли могут быть вызваны недостатком глюкозы в крови.



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