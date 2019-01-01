На этот вопрос ответила популярный диетолог.

Почему шиповник не нужно долго настаивать в термосе Depositphotos.com

Читай также: Чем полезна хурма

Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook назвала полезные свойства шиповника и как правильно его приготовить, чтобы сохранить витамины.

Все знают, что шиповник полезен. В нем содержится много витамина С и он обладает общеукрепляющим действием, а также помогает при простудах и инфекционных заболеваниях.

Диетолог отметила, что в шиповнике содержится очень много аскорбиновой кислоты. Это так, но именно в сухом, засушенном или замороженном виде. А ее такую ​​никто не ест. Можно, конечно, из нее приготовить компот или сделать отвар. Только учтите, что шиповник в таком виде принесет уже гораздо меньше пользы. Ведь при термической обработке концентрация витамина С уменьшается во много раз. По этой причине шиповник не надо заваривать кипятком и долго настаивать в термосе. Так у вас будет в большей степени желчно - и мочегонное средство - ведь плоды имеют умеренное спазмолитическое, желчегонное действие.



Почему шиповник не нужно долго настаивать в термосе Depositphotos.com

Читай также: Какие витамины необходимы офисным сотрудникам

А чтобы получить больше пользы из шиповника, залейте ее водой температурой не выше 80 градусов и настаивайте несколько часов в закрытой емкости.

Еще в ягодах шиповника есть витамины E, K и P, антиоксиданты, минералы. Но дело в том, что содержание витамина С и других полезных веществ измеряется на 100 грамм продукта, съесть же такое количество шиповника не способен.

Это вовсе не означает, что надо отказываться от шиповника и не готовить отвар или компот. Нужно понимать, что шиповник содержит несколько полезных веществ в том количестве, которое реально принять. Он служит только дополнительным источником в нашем осенне-зимнем рационе.

Ранее мы писали, почему нужно есть орехи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​​​