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Ранняя менопауза: почему она может наступить

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Узнайте, что может повлиять.
Ранняя менопауза: почему она может наступить
Ранняя менопауза: почему она может наступить
Depositphotos.com

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Менопауза – это естественная часть процесса старения для женщин. В среднем она наступает в 51 год. Но есть факторы, которые могут указывать на то, что у вас может быть ранняя менопауза.

  • Хирургическое вмешательство

Если у вас были операции, которые затрагивали репродуктивную систему, то это может стать причиной ранней менопаузы.

  • Прекращение функции яичников

Иногда яичники могут перестать функционировать, а причина может скрываться в опасных заболеваниях, которые можно диагностировать, если ежегодно проходить осмотр.

Ранняя менопауза: почему она может наступить
Ранняя менопауза: почему она может наступить
Depositphotos.com

  • Синдром поликистозных яичников

При синдроме поликистозных яичников  возникают воспаления и рубцы на ткани яичников, что негативно влияет на овуляцию, а также может спровоцировать раннюю менопаузу. Если есть проблемы с менструальным циклом, не нужно их игнорировать.

  • Аутоиммунные нарушения

Достаточна высокая вероятность ранней менопаузы, если у вас диабет, гипотиреоз, ревматоидный артрит.

  • Терапия рака

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Спровоцировать наступление ранней менопаузы могут химиотерапия и лучевая терапия. Также может влиять и препарат тамоксифен.

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Теги: ранняя менопауза, женское здоровье
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