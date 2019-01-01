Ранняя менопауза: почему она может наступить
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Менопауза – это естественная часть процесса старения для женщин. В среднем она наступает в 51 год. Но есть факторы, которые могут указывать на то, что у вас может быть ранняя менопауза.
- Хирургическое вмешательство
Если у вас были операции, которые затрагивали репродуктивную систему, то это может стать причиной ранней менопаузы.
- Прекращение функции яичников
Иногда яичники могут перестать функционировать, а причина может скрываться в опасных заболеваниях, которые можно диагностировать, если ежегодно проходить осмотр.
- Синдром поликистозных яичников
При синдроме поликистозных яичников возникают воспаления и рубцы на ткани яичников, что негативно влияет на овуляцию, а также может спровоцировать раннюю менопаузу. Если есть проблемы с менструальным циклом, не нужно их игнорировать.
- Аутоиммунные нарушения
Достаточна высокая вероятность ранней менопаузы, если у вас диабет, гипотиреоз, ревматоидный артрит.
- Терапия рака
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Спровоцировать наступление ранней менопаузы могут химиотерапия и лучевая терапия. Также может влиять и препарат тамоксифен.
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