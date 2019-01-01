Бессонница может быть симптом очень опасных заболеваний.

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Известно всем, что недостаток сна может стать причиной развития проблем со здоровье. Особенно, если бессонница появилась и не получается с ней справиться, то стоит на это обратить внимание. Иногда развитие бессоннице может быть симптомом определенных проблем со здоровьем.

Болезни щитовидной железы

Гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ и влияют на работу организма, а также сна. Когда вырабатывается много гормонов, то может возникнуть бессонница.

ГЭРБ

ГЭРБ при котором из-за повышенной кислотности желудка его содержимое регулярно выплескивается в пищевод, что вызывает жжение в груди и горле. Симптомы этого заболевания чаще всего проявляются ночью, так как в это время суток наш глотательный рефлекс существенно снижается, что и приводит к частым пробуждениям и общему снижению качества сна.



Болезни из-за которых возникает бессонница pinterest

Аллергия

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При наличии аллергии могут возникнуть проблемы со сном. Симптомы аллергии, заложенный нос, чихание, зуд, кашель являются причиной того, что вы не можете уснуть. Также может развиться сонное апноэ, поэтому аллергикам следует следить за симптомами этого заболевания.

Болезнь Альцгеймера

Одним из первых симптомов болезни Альцгеймера является бессонница. Особенно стоит обратить внимание на этот симптом тем, у кого близкие болели болезнью Альцгеймера. Если бессонница не проходит уже долгое время, то стоит обратиться к неврологу.

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