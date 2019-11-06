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Заминировали метро: как себя вести

Комментариев: 1
Узнайте, что делать в подобных обстоятельствах.
Заминировали метро: как себя вести
Заминировали метро: как себя вести
Depositphotos.com

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Вчера, 5 ноября, в Киеве “заминировали“ две пересадочные станции “Палац спорта“ и “Майдан Независимости“. Как правило в такой момент начинается паника, многие не знают, что делать, куда идти. И хоть “минирование“ не подтверждается, но все же стоит помнить о правилах поведения в метро в чрезвычайных ситуациях.  

  • Не паниковать

У многих уже выработался иммунитет к “минированию“ метро, но все же не нужно терять бдительность. Все это серьезно. Также не стоит паниковать, звонить всем родственникам и прощаться. Сохраняйте спокойствие.

  • Слушать, что говорят работники метрополитена

Нужно внимательно слушать каждое объявление работников метрополитена и придерживаться всех инструкций.  Когда появилась сообщение о минировании, то главная их задача сделать так, чтобы у пассажиров была возможность покинуть метро и избежать образования давки.

  • Не использовать телефон

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Постарайтесь на минут 15 забыть о любимом гаджете. Если вы будете в этот момент в мессенджерах или пытаться построить маршрут, когда выберетесь из метро, то риск упасть и получить травму очень большой. Также стоит помнить, что взрывное устройство может сработать от сигнала мобильного.

  • Не стоять у выхода 

Когда вам удалось выйти из метро, не стоит останавливаться у выхода и ждать знакомых или смотреть в телефон. Отойдите в сторону. Таким образом освободиться проход для других пассажиров.

Ранее мы писали, как вести себя во время землетрясения. 

 

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Теги: заминировано метро, метро, правила
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:17
Оценка:  0
гость
При папиредниках такого беспредела в Киеве не было. Это дело рук Авакяна и его собратьев. Отвлечь внимание от воровства.
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