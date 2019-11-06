Заминировали метро: как себя вести

Узнайте, что делать в подобных обстоятельствах.

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Вчера, 5 ноября, в Киеве “заминировали“ две пересадочные станции “Палац спорта“ и “Майдан Независимости“. Как правило в такой момент начинается паника, многие не знают, что делать, куда идти. И хоть “минирование“ не подтверждается, но все же стоит помнить о правилах поведения в метро в чрезвычайных ситуациях.

Не паниковать

У многих уже выработался иммунитет к “минированию“ метро, но все же не нужно терять бдительность. Все это серьезно. Также не стоит паниковать, звонить всем родственникам и прощаться. Сохраняйте спокойствие.

Слушать, что говорят работники метрополитена

Нужно внимательно слушать каждое объявление работников метрополитена и придерживаться всех инструкций. Когда появилась сообщение о минировании, то главная их задача сделать так, чтобы у пассажиров была возможность покинуть метро и избежать образования давки.



Не использовать телефон

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Постарайтесь на минут 15 забыть о любимом гаджете. Если вы будете в этот момент в мессенджерах или пытаться построить маршрут, когда выберетесь из метро, то риск упасть и получить травму очень большой. Также стоит помнить, что взрывное устройство может сработать от сигнала мобильного.

Не стоять у выхода

Когда вам удалось выйти из метро, не стоит останавливаться у выхода и ждать знакомых или смотреть в телефон. Отойдите в сторону. Таким образом освободиться проход для других пассажиров.

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