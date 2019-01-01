Узнайте основные правила и рекомендации, которые помогут выжить в опасной ситуации.

Как вести себя во время землетрясения Depositphotos.com

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Сегодня, 1 ноября 2019 года, появилась информации, что Украину ждет землетрясение. Землетрясения происходят без особых опознавательных признаков и есть большой риск растеряться и запаниковать. Ivona подготовила рекомендации, как действовать во время землетрясения.

Как вести себя при землетрясении, когда получили предупреждение:

Документы, деньги, карманный фонарик, запасные батарейки положите в удобное, легкодоступное место.

Опасные вещества (отбеливатель, щёлок, садовые химикаты, краска, бензин или другие воспламеняющиеся жидкости) поместите в хорошо изолированное место.

Закрепите всю мебель в квартире и снимите с антресолей тяжелые предметы.

Отодвиньте кровати от окон и наружных стен.

Соберите тревожный чемоданчик – консервы, питьевую воду, медикаменты, пледы, копии документов, запасную одежду.

Как вести себя во время землетрясения:

Если есть возможность, то нужно оказаться на открытой территории – это считается самая безопасной местностью.

Если вы находитесь в здании, нужно искать безопасное место. Можно спрятаться под стол, кровать. Встать в проеме внутренней двери или внутреннем углу. Нужно подальше держаться от окон и тяжелых предметов, которые могут опрокинуться или сдвинуться с места. Если рядом нет стола, то нужно ложиться на пол у внутренней стены и закрывать голову и шею руками.

Если во время землетрясения находитесь в кровати, то необходимо оставаться в ней и закрыть голову руками.

​Во время землетрясения нельзя выходить на балкон.

Нельзя выбегать из здания – это опасно. Рекомендует переждать толчок, и только после его окончания перейти в безопасное место.

Когда находитесь в многоэтажном здании нельзя бежать к лифтам или лестницам, они чаще всего обрушаются во время землетрясения.

Как вести себя во время землетрясения на улице или в транспорте:

Нельзя бежать в здание и бегать вокруг него. Нужно оставаться на открытом месте, где меньше зданий, линий электропередач. ​Стоит помнить, источником повышенной опасности являются подземные коммуникации.​

Любой транспорт необходимо остановить на краю дороги. Нельзя совершать остановку под мостами, линиями электропередачи или большими дорожными знаками.

Любой транспорт необходимо остановить на краю дороги. Нельзя совершать остановку под мостами, линиями электропередачи или большими дорожными знаками. Необходимо оставаться на открытом месте, но не покидать автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Как вести себя после землетрясения:

Если во время землетрясения вы пострадали и у вас идет кровь, то нужно зажать рану своей одеждой или рукой и звать на помощь.

Серьезно раненых, если опасности нет, не рекомендуется передвигать до приезда скорой и спасателей.

Необходимо осмотреться, нет ли упавших линий электропередач, утечек газа и повреждений зданий.

Нужно избегать разбитых стекол.

Перед тем, как вернуться в здание нужно убедиться, что это не опасно и не будет обвала стен, лестниц, перекрытий.

Нельзя пользоваться открытым огнем.

Когда вернулись в квартиру, не стоит использовать электричество, газ и водопровод, пока коммунально-техническая служба не подтвердит, что опасности нет.

Также без надобности нельзя использовать телефон.

Ранее мы писали, как действовать, если дым на улице.

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