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Как вести себя во время землетрясения

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Узнайте основные правила и рекомендации, которые помогут выжить в опасной ситуации.
Как вести себя во время землетрясения
Как вести себя во время землетрясения
Depositphotos.com

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Сегодня, 1 ноября 2019 года, появилась информации, что Украину ждет землетрясение. Землетрясения происходят без особых опознавательных признаков и есть большой риск растеряться и запаниковать. Ivona подготовила рекомендации, как действовать во время землетрясения. 

Как вести себя при землетрясении, когда получили предупреждение:

  • Документы, деньги, карманный фонарик, запасные батарейки положите в удобное, легкодоступное место.
  • Опасные вещества (отбеливатель, щёлок, садовые химикаты, краска, бензин или другие воспламеняющиеся жидкости) поместите в хорошо изолированное место.
  • Закрепите всю мебель в квартире и снимите с антресолей тяжелые предметы.
  • Отодвиньте кровати от окон и наружных стен.
  • Соберите тревожный чемоданчик – консервы, питьевую воду, медикаменты, пледы, копии документов, запасную одежду.

Как вести себя во время землетрясения:

  • Если есть возможность, то нужно оказаться на открытой территории – это считается самая безопасной местностью.
  • Если вы находитесь в здании, нужно искать безопасное место. Можно спрятаться под стол, кровать. Встать в проеме внутренней двери или внутреннем углу. Нужно подальше держаться от окон и тяжелых предметов, которые могут опрокинуться или сдвинуться с места. Если рядом нет стола, то нужно ложиться на пол у внутренней стены и закрывать голову и шею руками.
  • Если во время землетрясения находитесь в кровати, то необходимо оставаться в ней и закрыть голову руками.
  • ​Во время землетрясения нельзя выходить на балкон.
  • Нельзя выбегать из здания – это опасно. Рекомендует переждать толчок, и только после его окончания перейти в безопасное место.
  • Когда находитесь в многоэтажном здании нельзя бежать к лифтам или лестницам, они чаще всего обрушаются во время землетрясения. 

Как вести себя во время землетрясения на улице или в транспорте:

  • Нельзя бежать в здание и бегать вокруг него. Нужно оставаться на открытом месте, где меньше зданий, линий электропередач. ​Стоит помнить, источником повышенной опасности являются подземные коммуникации.​
    Любой транспорт необходимо остановить на краю дороги. Нельзя совершать остановку под мостами, линиями электропередачи или большими дорожными знаками.
  • Необходимо оставаться на открытом месте, но не покидать автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Как вести себя после землетрясения:

  • Если во время землетрясения вы пострадали и у вас идет кровь, то нужно зажать рану своей одеждой или рукой и звать на помощь.
  • Серьезно раненых, если опасности нет, не рекомендуется передвигать до приезда скорой и спасателей. 
  • Необходимо осмотреться, нет ли упавших линий электропередач, утечек газа и повреждений зданий.
  • Нужно избегать разбитых стекол.
  • Перед тем, как вернуться в здание нужно убедиться, что это не опасно и не будет обвала стен, лестниц, перекрытий. 
  • Нельзя пользоваться открытым огнем.
  • Когда вернулись в квартиру, не стоит использовать электричество, газ и водопровод, пока коммунально-техническая служба не подтвердит, что опасности нет.
  • Также без надобности нельзя использовать телефон. 

Ранее мы писали, как действовать, если дым на улице. 

 

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Теги: землетрясение, Украина, новости
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