Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как остановить кровотечение: советы доктора Комаровского

Комментариев: 0
Узнайте, что нужно делать.
Как остановить кровотечение: советы доктора Комаровского
Как остановить кровотечение: советы доктора Комаровского
depositphotos.com

Читай также: Почему организму нужен витамин Е

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, что делать, чтобы остановить кровотечение. 

  • Правило первое - желательное

Ребенок после получения травмы должен находиться в таком положении, чтобы рана была выше уровня сердца. 

  • Правило второе – обязательное

Для остановки кровотечения рану необходимо прижать. Делать это лучше чистой тканью, чтобы не занести инфекцию.

  • Правильно третье – очевидное

При травматизации и открывшемся кровотечении существует риск заражения кровяными инфекциями. В идеале рекомендуется использовать для всех манипуляций  специальные медицинские перчатки. За неимением таковых можно воспользоваться резиновыми и даже кожаными. И обязательно помыть руки перед тем, как производить любые действия с раной.

В случае серьезных повреждений обязателен вызов скорой помощи и оперативное реагирование на ситуацию. В таких случаях спокойствие и сосредоточенность - уже половина успеха.


Ранее мы писали, что нужно знать о полиомиелите.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, кровотечение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь