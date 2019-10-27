Как остановить кровотечение: советы доктора Комаровского

Узнайте, что нужно делать.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, что делать, чтобы остановить кровотечение.

Правило первое - желательное

Ребенок после получения травмы должен находиться в таком положении, чтобы рана была выше уровня сердца.

Правило второе – обязательное

Для остановки кровотечения рану необходимо прижать. Делать это лучше чистой тканью, чтобы не занести инфекцию.



Правильно третье – очевидное

При травматизации и открывшемся кровотечении существует риск заражения кровяными инфекциями. В идеале рекомендуется использовать для всех манипуляций специальные медицинские перчатки. За неимением таковых можно воспользоваться резиновыми и даже кожаными. И обязательно помыть руки перед тем, как производить любые действия с раной.

В случае серьезных повреждений обязателен вызов скорой помощи и оперативное реагирование на ситуацию. В таких случаях спокойствие и сосредоточенность - уже половина успеха.



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