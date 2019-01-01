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Чем полезен гранат

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Плод граната содержит множество полезных для организма человека веществ.
Чем полезен гранат
Чем полезен гранат
depositphotos.com

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Гранат и гранатовый сок очень полезны для организма, ведь этот фрукт содержит много витаминов и минералов. Ivona  расскажет, почему гранат нужно добавить в свой рацион.

  • Очищает закупоренные артерии

Гранатовый сок богат антиоксидантами и полифенолами. Исследования показывают, что эти органические соединения обладают антиатерогенными свойствами.

  • Помогает в лечении эректильной дисфункции

Антиоксиданты в гранатовом соке уменьшают окислительный стресс и воспаление, которые могут привести к эректильной дисфункции.

Чем полезен гранат
Чем полезен гранат
depositphotos.com

  • Понижает уровень холестерина в крови

Гранат содержит большое количество полифенолов и других антиоксидантов, которые в три раза больше, чем в зеленом чае и красном вине  Эти антиоксиданты могут помочь снизить уровень вредного холестерина.

  • Может помочь в лечении рака простаты

Клинические данные свидетельствуют о том, что экстракт плодов граната снижает уровень сывороточного простат-специфического антигена и, следовательно, может оказывать как химиотерапевтическое, так и химиопрофилактическое действие против рака простаты

Более того, ученые недавно обнаружили, что эллаговая кислота, лютеолин и пунцовая кислота, содержащиеся в гранатовом соке, снижают рост рака простаты.

  • Повышает уровень тестостерона

Употребление натурального гранатового сока регулярно снижает стресс, снижает уровень кортизола, улучшает самочувствие и повышает сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин.

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Гранатовый сок также улучшает качество и подвижность сперматозоидов, повышает уровень тестостерона, повышает концентрацию эпидидимальных сперматозоидов и снижает количество аномальных сперматозоидов у мужчин.

Чем полезен гранат
Чем полезен гранат
depositphotos.com

  • Предотвращает рак толстой кишки

Гранатовый сок может снизить факторы риска, связанные с раком толстой кишки. Танины, эллаговая кислота и пунакалагин в гранатовом соке оказывают антипролиферативное действие на клетки толстой кишки

  • Способствует здоровью полости рта

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Недавние исследования доказали, что гранаты прекрасно работают в укреплении десен Они также эффективны против бактерий полости рта, поскольку обладают антимикробными свойствами. Исследования показали, что семена граната могут оказывать положительное влияние на микроорганизмы зубного налета.

Ранее мы писали, почему организму нужен витамин Е. 

 

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Теги: гранат, гранатовый сок
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