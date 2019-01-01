Плод граната содержит множество полезных для организма человека веществ.

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Гранат и гранатовый сок очень полезны для организма, ведь этот фрукт содержит много витаминов и минералов. Ivona расскажет, почему гранат нужно добавить в свой рацион.

Очищает закупоренные артерии

Гранатовый сок богат антиоксидантами и полифенолами. Исследования показывают, что эти органические соединения обладают антиатерогенными свойствами.

Помогает в лечении эректильной дисфункции

Антиоксиданты в гранатовом соке уменьшают окислительный стресс и воспаление, которые могут привести к эректильной дисфункции.



Чем полезен гранат depositphotos.com

Понижает уровень холестерина в крови

Гранат содержит большое количество полифенолов и других антиоксидантов, которые в три раза больше, чем в зеленом чае и красном вине Эти антиоксиданты могут помочь снизить уровень вредного холестерина.

Может помочь в лечении рака простаты

Клинические данные свидетельствуют о том, что экстракт плодов граната снижает уровень сывороточного простат-специфического антигена и, следовательно, может оказывать как химиотерапевтическое, так и химиопрофилактическое действие против рака простаты

Более того, ученые недавно обнаружили, что эллаговая кислота, лютеолин и пунцовая кислота, содержащиеся в гранатовом соке, снижают рост рака простаты.

Повышает уровень тестостерона

Употребление натурального гранатового сока регулярно снижает стресс, снижает уровень кортизола, улучшает самочувствие и повышает сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин.

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Гранатовый сок также улучшает качество и подвижность сперматозоидов, повышает уровень тестостерона, повышает концентрацию эпидидимальных сперматозоидов и снижает количество аномальных сперматозоидов у мужчин.



Чем полезен гранат depositphotos.com

Предотвращает рак толстой кишки

Гранатовый сок может снизить факторы риска, связанные с раком толстой кишки. Танины, эллаговая кислота и пунакалагин в гранатовом соке оказывают антипролиферативное действие на клетки толстой кишки

Способствует здоровью полости рта

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Недавние исследования доказали, что гранаты прекрасно работают в укреплении десен Они также эффективны против бактерий полости рта, поскольку обладают антимикробными свойствами. Исследования показали, что семена граната могут оказывать положительное влияние на микроорганизмы зубного налета.

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