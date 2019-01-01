Витамин Е называют "женским витамином", который дарит красоту и здоровье женскому организму.

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Украинский диетолог, автор книга “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, зачем нам нужен витамин Е и в каких продуктах его искать.

Диетолог отметила, что самые действенные, а временами и самые бюджетные beauty-средства для кожи лица и тела — те, которые мы едим. Правильные продукты и добавки решают проблему, а не симптомы, и работают над красотой нашего тела не только снаружи, но и изнутри.

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В борьбе против высыпаний, шелушений на коже, преждевременного появления морщин на помощь придет жирорастворимый витамин Е, который по праву называют витамином красоты. Этот микронутриент благотворно влияет на кожу, делая её здоровой и эластичной.

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Витамин Е — один из самых сильных антиоксидантов, он препятствует окислению клеток, нейтрализует действие свободных радикалов и замедляет старение кожи и всего организма.



Почему организму нужен витамин Е depositphotos.com

масло зародышей пшеницы, подсолнечное и соевое;

сливочное масло;

орехи и семечки, семена подсолнечника;

ростки цельных злаков, цельнозерновые каши (гречневая, пшеничная);

брокколи;

яичный желток;

печень трески;

субпродукты.

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Норма потребления витамина Е — от 8 до 13 мг в день. Суточную дозу мы можем получить с продуктами — для этого достаточно съесть пару чайных ложек сливочного масла или масла зародышей пшеницы. Старайтесь, чтобы продукты из этого списка присутствовали на столе каждый день.

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Лечебная доза — от 50 до 100 мг, ее устанавливает врач.



Переизбытка этого витамина красоты сложно достичь, а его положительные свойства будут благотворно влиять не только на внешность, но и на репродуктивную функцию, улучшат качество зрения и укрепят мышцы.

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