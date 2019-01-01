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Почему организму нужен витамин Е

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Витамин Е называют "женским витамином", который дарит красоту и здоровье женскому организму.
Почему организму нужен витамин Е
Почему организму нужен витамин Е
pinterest.com

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Украинский диетолог, автор книга “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, зачем нам нужен витамин Е и в каких продуктах его искать.

Диетолог отметила, что самые действенные, а временами и самые бюджетные beauty-средства для кожи лица и тела — те, которые мы едим. Правильные продукты и добавки решают проблему, а не симптомы, и работают над красотой нашего тела не только снаружи, но и изнутри.

В борьбе против высыпаний, шелушений на коже, преждевременного появления морщин на помощь придет жирорастворимый витамин Е, который по праву называют витамином красоты. Этот микронутриент благотворно влияет на кожу, делая её здоровой и эластичной.

Витамин Е — один из самых сильных антиоксидантов, он препятствует окислению клеток, нейтрализует действие свободных радикалов и замедляет старение кожи и всего организма.

Почему организму нужен витамин Е
Почему организму нужен витамин Е
depositphotos.com


Продукты, в которых он содержится:

  • масло зародышей пшеницы, подсолнечное и соевое;
  • сливочное масло;
  • орехи и семечки, семена подсолнечника;
  • ростки цельных злаков, цельнозерновые каши (гречневая, пшеничная);
  • брокколи;
  • яичный желток;
  • печень трески;
  • субпродукты.

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Норма потребления витамина Е — от 8 до 13 мг в день. Суточную дозу мы можем получить с продуктами — для этого достаточно съесть пару чайных ложек сливочного масла или масла зародышей пшеницы. Старайтесь, чтобы продукты из этого списка присутствовали на столе каждый день.

Лечебная доза — от 50 до 100 мг, ее устанавливает врач.

Переизбытка этого витамина красоты сложно достичь, а его положительные свойства будут благотворно влиять не только на внешность, но и на репродуктивную функцию, улучшат качество зрения и укрепят мышцы.

Ранее мы писали, что нужно знать о сахаре. 

 

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Теги: витамин Е, продукты, молодость
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