Чем опасен сидячий образ жизни
Читай также: Подборка тренировок для укрепления спины
Сегодня сидячий образ жизни – это такая же вредная привычка, как курение. Из-за появления всевозможной техники мы стали мало двигаться. Это негативно влияет на наше здоровье. Ivona расскажет, как сидячий образ жизни влияет на здоровьем.
- Негативное влияние на состояние костей
Сидячий образ жизни влияет на состояние костей и потерю мышечной массы. Кроме того, что может ощущаться слабость, риск развития артрита, остеоартрита и остеопороза увеличивается в несколько раз.
- Проблемы с сердцем
Сидячий образ жизни – слишком большая нагрузка на сердца. Сердце запускает кровообращение, но не может выполнять все функции самостоятельно. Как отмечает фасциальный терапевт Антон Шапочка, в процессе должны участвовать мышцы, именно они управляют полноценной циркуляцией крови. А когда мы долго сидим и мускулы не работают или работают слабо (например, икроножные не задействованы вообще, а именно они активно помогают откачивать кровь снизу вверх), то вся нагрузка ложится на сердце
- Проблемы со спиной
Читай также: Признаки тромба в организме
О том, что ухудшается осанка известно дано. Это происходит потому что в течение долго времени тяжело сидеть ровно, придерживаясь всех рекомендаций. В последствии ускоряется развитие остеохондроза, а также могут возникнуть проблемы с межпозвоночными дисками.
- Нарушается кровообращение в области малого таза
Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни может стать причиной слабости мышц тазового дна. Последствия: отечность ног из-за нарушения венозного оттока и лимфооттока, болезненная менструация, эректильная дисфункция у мужчин.
- Лишний вес
Когда сидячий образ жизни, то сжигается меньше калорий, чем съедается. А если к этому еще добавляется много сладкого и жареного и жирного в рационе, то ожирения трудно избежать.
Ранее мы писали, какие продукты полезны для печени.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил