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Чем опасен сидячий образ жизни

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Узнайте, как сидячий образ жизни влияет на здоровье.
Чем опасен сидячий образ жизни
Чем опасен сидячий образ жизни
pinterest.com

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Сегодня сидячий образ жизни – это такая же вредная привычка, как курение. Из-за появления всевозможной техники мы стали мало двигаться. Это негативно влияет на наше здоровье. Ivona расскажет, как сидячий образ жизни влияет на здоровьем.

  • Негативное влияние на состояние костей

Сидячий образ жизни влияет на состояние костей и потерю мышечной массы. Кроме того, что может ощущаться слабость, риск развития артрита, остеоартрита и остеопороза увеличивается в несколько раз.

  • Проблемы с сердцем

​Сидячий образ жизни – слишком большая нагрузка на сердца. Сердце запускает кровообращение, но не может выполнять все функции самостоятельно. Как отмечает фасциальный терапевт Антон Шапочка, в процессе должны участвовать мышцы, именно они управляют полноценной циркуляцией крови. А когда мы долго сидим и мускулы не работают или работают слабо (например, икроножные не задействованы вообще, а именно они активно помогают откачивать кровь снизу вверх), то вся нагрузка ложится на сердце

Чем опасен сидячий образ жизни
Чем опасен сидячий образ жизни
pinterest.com

  • Проблемы со спиной

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О том, что ухудшается осанка известно дано. Это происходит потому что в течение долго времени тяжело сидеть ровно, придерживаясь всех рекомендаций.  В последствии ускоряется развитие остеохондроза, а также могут возникнуть проблемы с межпозвоночными дисками.

  •  Нарушается кровообращение в области малого таза

​Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни может стать причиной слабости мышц тазового дна. Последствия: отечность ног из-за нарушения венозного оттока и лимфооттока, болезненная менструация, эректильная дисфункция у мужчин.

  • Лишний вес

​Когда сидячий образ жизни, то сжигается меньше калорий, чем съедается. А если к этому еще добавляется много сладкого и жареного и жирного в рационе, то ожирения трудно избежать.

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Теги: сидячий образ жизни, здоровье
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