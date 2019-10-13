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Всем ли нужно принимать поливитамины: совет доктора Комаровского

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Узнайте, что рекомендует педиатр.
Всем ли нужно принимать поливитамины: совет доктора Комаровского
Всем ли нужно принимать поливитамины: совет доктора Комаровского
depositphotos.com

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram ответил на вопрос одной из подписчиц, надо ли детям давать поливитамины?

Комаровский отметил, что нужно понимать позицию Всемирной организации здравоохранения, которая гласит: “Предпочесть полноценное и разнообразное питание приёму комплексных витаминов“. Вот отсюда и главный вопрос: можете ли вы обеспечить ребенку полноценное и разнообразное питание? Чтобы в это питание входили: и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и крупы, и молочное качественное, вот все это возможно? Тогда нет проблем. Как правило, поливитамины нужны тогда, когда у нас есть проблемы с тем, чтобы купить качественные продукты питания.
 

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Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, витамины, поливитамины
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