Как не заболеть осенью

Узнайте простые правила, которые помогут укрепить иммунитет .

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Осенью многие болеют и вопрос “как укрепить иммунитет“ очень актуален. Ведь, если иммунитет крепкий, то он может сопротивляться вирусам. МОЗ и семейный врач Евгений Гончар рассказали, какие способы укрепления иммунитета работают.

Как укрепить иммунитет?

Нормальный сон, физическая активность, рациональное и сбалансированное питание - это те простые, но действенные вещи, которыми человек может помочь своей иммунной системе. К сожалению, практика показывает, что придерживаться таких правил значительно труднее, чем просто принять волшебную пилюлю , - говорит врач Гончар.

Не менее важное рациональное лечение, ибо ничто так не подрывает иммунитет, как неправильное и несвоевременное лечение. Нам бы не приходилось искать ответ на вопрос ““ Как повысить иммунитет? “, Если бы мы не пытались вылечить грипп антибиотиками, ангину - солевыми повязками, не принимали жаропонижающие препараты при температуре 37,5 и не ходили на работу, когда у нас ОРВИ .



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Высыпайтесь

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Неважно, не спите ли вы всю ночь или просто постоянно не высыпаетесь (даже несколько дней подряд). Отсутствие полноценного сна снижает способность вашей иммунной системы бороться с инфекцией.

Мойте руки

Руки восприимчивы к множеству микробов. Если вы поднесете руки ко рту, глазам и ушам, микробы и вирусы легко проникнут в ваш организм. Помните о мытье рук, особенно перед едой, так как это один из лучших способов предотвратить заболевание. Если вы не всегда рядом с раковиной, дезинфицирующее средство для рук - ваш лучший выбор.

Полощите горло

Одно исследование показало, что люди, которые полоскали горло простой водой, реже болели заболеваниями верхних дыхательных путей. Удивительно, но это может быть очень простой способ смыть бактерии, которые могут задерживаться во рту и горле.



Как не заболеть осенью depositphotos.com

Что есть, чтобы укрепить иммунитет

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Чтобы защитные силы организма работали на полную мощность, ваш рацион должен быть сбалансированным. То есть ключевым здесь является не конкретные продукты в ежедневном меню, а сама культура приема пищи. Во-первых, никогда не пропускайте основных приемов пищи: завтрак, обед и ужин должны быть всегда. Во-вторых, не отказывайтесь от сезонных и местных продуктов. В-третьих, смело сокращайте употребления сахара, соли, алкоголя и ешьте только необходимое количество калорий.

Чрезмерное употребление любых витаминов и минералов не улучшает иммунитет. Например, довольно длительное время считалось, что прием витамина С в больших дозах может иметь лечебный и профилактический эффект, но это утверждение не прошло проверку исследованиями. Другое дело - это дефицитные состояния, которые сами по себе делают организм человека благоприятным к возникновению различных болезней. В Украине довольно распространен дефицит витамина D, йода, фтора, железа в некоторых группах населения, но решение о дополнительном приеме лучше принимать вместе с вашим семейным врачом , - отмечает Евгений Гончар.

Вакцинация

Вакцинация - это еще один действенный способ сохранить здоровье и не позволить болезни подрывать иммунитет. От сезонных болезней тоже есть вакцины.

Сегодня прививки являются едининим достоверным способом, который может предотвратить заболевание гриппом. К сожалению, вакцинация не обеспечивает защиты от других респираторных инфекций (таких как риновирусы, аденовирус и т.д.), но именно грипп является наиболее опасным из этой группы. Именно из-за вирусов гриппа ежегодно тысячи людей попадают в больницы, а десятки и сотни украинский умирают , - говорит Евгений Гончар.

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Именно поэтому особенно важно сделать прививку пациентам из группы риска: детям до трех лет, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Поэтому вместо того, чтобы тратить средства на лекарства с сомнительной эффективностью, лучше потратить их на прививку от гриппа.

Ранее мы писали, какие витамины укрепляют иммунитет.